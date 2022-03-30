Сбер принял участие в форуме «Северный Кавказ-2022»

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер остаётся ключевым финансовым партнёром жителей, бизнеса и органов власти на Северном Кавказе. Мы предложили клиентам ряд новых программ льготной господдержки для малого, среднего и крупного бизнеса и оформления «кредитных каникул». Также в Сбербанке есть собственные программы, направленные на поддержку клиентов в сложных жизненных ситуациях».

Цифровая экосистема Сбера продолжает поддерживать жителей, бизнес и государство. В регионах СКФО розничные клиенты уже пользуются сервисами СберПрайм и СберПрайм+, самой выгодной подпиской в России по версии Frank RG, в которую включены СберКарта Прайм, переводы без комиссии, кино, музыка, скидки от партнёров экосистемы.

Для малого и микро-бизнеса доступен ряд бесплатных продуктов (открытие и обслуживание счёта, онлайн-бухгалтерия, поиск сотрудников, электронный документооборот, юридическая поддержка, управление продажами). Для среднего и крупного бизнеса кибербезопасность обеспечивает BI. ZONE, альтернативу физическим серверам и защиту данных даёт SberCloud, аналитику состояния отраслей и рынков предоставляет СберАналитика.

Банк продолжает комплексную совместную работу с региональными Правительствами по повышению «цифровой зрелости». Особенно активно развиваются индустрия здравоохранения, городская цифровая инфраструктура, геоинформационные системы, защита от киберрисков, «облачное» хранение данных, а также решения с использованием технологий искусственного интеллекта Сбера.