Сбер провёл «Цифровой день» для Правительства Ингушетии

Олег Фурсов, первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия:

Развитие цифровизации — одна из главных задач, стоящих перед региональным правительством. Сбер как лидер этого направления имеет ряд готовых решений для внедрения цифровых технологий во все сферы социальной и экономической деятельности Ингушетии. Сервисы экосистемы Сбера актуальны для нас и могут помочь в улучшению качества жизни населения и повышении инвестиционной привлекательности региона.

И.о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка Виктор Бударин представил продукты компании по обеспечению кибербезопасности BI. ZONE.

Для реализации программы импортозамещения в сфере информационных технологий были презентованы возможности компании экосистемы Сбера СберКорус, позволяющие подобрать эффективные аналоги российского ПО и оборудования для реализации различных задач.

Также интерес вызвало продуктовое решение 2ГИС по расширению сервисов геоинформационной системы региона для повышения комфорта городской среды, в том числе развития туризма.

Виктор Бударин, и.о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка:

Сбер и его партнеры активно работают с республикой, разрабатывают и реализуют инструменты для реализации задач, стоящих перед органами власти. Представленные возможности помогут Правительству в развитии цифровизации, повысят туристический потенциал Ингушетии и обеспечат информационную безопасность.