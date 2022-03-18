Сбер рекомендует временно отказаться от обновления программного обеспечения

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В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента.

Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным программным обеспечением личных и корпоративных компьютеров, а также IT-инфраструктуры.

Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода.

При острой необходимости использования программного обеспечения обязательно проверяйте все скачанные файлы антивирусом, а при использовании чужого исходного кода в своих программах — проведите ручную или автоматизированную проверку, в том числе, просмотрите текст исходного кода.

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