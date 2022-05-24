Сбер снизил ставку по IT-ипотеке в Ингушетии

Взять ипотеку по льготной ставке могут сотрудники IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет. Организация должна быть аккредитована Минцифры и не менее одного квартала пользоваться налоговыми льготами. Полный список работодателей, подходящих под данные условия будет утверждён Правительством РФ.

Максимальная сумма жилищного кредита по госпрограмме «Ипотека для IT» в Ингушетии составляет 9 млн рублей, а в случае, если сотрудник IT-компании планирует приобрести жильё в регионе численностью более 1 млн человек, то предельная сумма возможного займа составит 18 млн.

Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

От IT-специалистов зависит экономическая безопасность региона, поддержание работы сервисов и внедрение новых высокотехнологичных продуктов, что важно для каждого жителя Ингушетии. Льготная ипотечная программа поможет улучшить жилищные условия сотрудникам IT-компаний Республики и их семьям.

Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправлять документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.