Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер — ключевой помощник жителей Юга России и Северного Кавказа в решении жилищного вопроса. Сегодня у нас работает максимально удобная и быстрая система подбора, покупки и обслуживания всех ипотечных программ. Шесть из десяти заявок на ипотеку мы уже получаем в онлайн-формате, одобрение в среднем занимает 1 минуту, в офис банка нужно прийти один раз для регистрации сделки».