Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%
Сбербанк установит ставку по программам льготной ипотеки на 0,3% ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ. Также по программе «Господдержка 2020» увеличена максимальная сумма кредита. Для южных регионов страны она выросла с 3 до 6 миллионов рублей.
Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:
«Сбер — ключевой помощник жителей Юга России и Северного Кавказа в решении жилищного вопроса. Сегодня у нас работает максимально удобная и быстрая система подбора, покупки и обслуживания всех ипотечных программ. Шесть из десяти заявок на ипотеку мы уже получаем в онлайн-формате, одобрение в среднем занимает 1 минуту, в офис банка нужно прийти один раз для регистрации сделки».
Подобрать походящую квартиру можно онлайн на Домклик. Здесь собрано более 340 тысяч предложений в 11 регионах обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка. Кроме того, сразу 4 южных региона страны входят в число 10 лучших в стране по скорости электронной регистрации сделки: Северная Осетия-Алания (3 часа), Ставропольский край (6 часов), Чечня (9 часов), Дагестан (20 часов). Средний показатель по стране на сегодня равен 46 часам.