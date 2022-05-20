Сбер: В апреле четверть сделок с южной недвижимостью оформлена без использования кредита

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер продолжает развивать сервисы для клиентов, приобретающих и продающих недвижимость. В том числе — уже более 5 лет мы работаем с неипотечными договорами. Сегодня оформить сделку с использованием наличного или безналичного платежа можно в 400 южных офисах банка: от небольших сёл и аулов до крупных курортных городов и региональных столиц. В последние месяцы растёт число неипотечных сделок, что связано с инвестированием накоплений в недвижимость. Активнее всего наши клиенты вкладывают собственные средства в жильё в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае».

Сбер сегодня предлагает комфортные, быстрые и безопасные решения как для продажи, так и для приобретения недвижимости. В сервисе подбора недвижимости Домклик представлено около 500 тысяч объявлений о продаже жилой недвижимости в 11 южных регионах. Лидером в РФ остаётся Краснодарский край (255 тысяч), что в 2 раза выше, чем в Московской области (126 тысяч) и в Москве (115 тысяч), занимающих 2-е и 3-е места в стране соответственно.

Записаться на сделку можно самостоятельно в удобном офисе Сбера через Домклик, лично в офисе банка или в офисе компании-партнёра. Физически стороны сделки должны прийти в офис банка всего один раз. Причём, сегодня сделку можно провести одновременно удалённо в разных городах или регионах страны. Это удобно, если, к примеру, жители Калининграда, Дальнего Востока или Крайнего Севера покупают жильё на Черноморском побережье. Все заботы и юридические нюансы сотрудники банка возьмут на себя: дадут обеим сторонам сделки максимально полную консультацию, подготовят договор купли-продажи, обеспечат быстрый переход права через Росреестр и безопасный взаиморасчет с финальной отправкой полного комплекта документов на электронную почту клиентов.