Сбер запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств

«Сбербанк активно развивает альтернативные способы финансирования корпоративных клиентов. В этом году мы запустили продукт исламского финансирования, позволяющий предоставлять средства юридическим лицам на пополнение оборотных средств», — сказал Попов.

Этот продукт позволяет финансировать бизнес полностью в соответствии со стандартами исламского финансирования, что подтверждено международным исламским комитетом, добавил он. По словам Попова, Сбербанк уже выделил лимит на первые пилотные сделки и проводит переговоры с потенциальными заемщиками.

«Кроме того, в этом году мы запустили ряд пилотных продуктов для проектного финансирования, в том числе для застройщиков, рассматриваются сделки в рамках торгового финансирования», — рассказал топ-менеджер.

Исламское финансирование будет в первую очередь интересно корпоративным клиентам из Татарстана, Башкирии и республик Северного Кавказа, добавил он.