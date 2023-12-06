Сбер запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств

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Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц для пополнения оборотных средств, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Дня инвестора Сбера.

«Сбербанк активно развивает альтернативные способы финансирования корпоративных клиентов. В этом году мы запустили продукт исламского финансирования, позволяющий предоставлять средства юридическим лицам на пополнение оборотных средств», — сказал Попов.

Этот продукт позволяет финансировать бизнес полностью в соответствии со стандартами исламского финансирования, что подтверждено международным исламским комитетом, добавил он. По словам Попова, Сбербанк уже выделил лимит на первые пилотные сделки и проводит переговоры с потенциальными заемщиками.

«Кроме того, в этом году мы запустили ряд пилотных продуктов для проектного финансирования, в том числе для застройщиков, рассматриваются сделки в рамках торгового финансирования», — рассказал топ-менеджер.

Исламское финансирование будет в первую очередь интересно корпоративным клиентам из Татарстана, Башкирии и республик Северного Кавказа, добавил он.

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