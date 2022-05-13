Сбер запустил «Умный социальный пакет» для южного бизнеса

В программе работодатель может сам определять размер взносов, которые он планирует ежемесячно или ежегодно отчислять в пользу сотрудника — например, 5–7% от его оклада, или более. Компания также устанавливает срок, по истечении которого сотрудник имеет право получить доступ к своему финансовому резерву. Как правило, такой период составляет в среднем 5–7 лет, что мотивирует работника трудиться на одном предприятии долгое время.

Мы запустили программу в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса в начале 2022 года. ʺУмный соцпакетʺ оказался востребованным: за три месяца мы получили порядка 50 заявок. Программа стала особенно актуальной для компаний, осуществляющих свою деятельность в малых городах, где есть необходимость удержания сотрудников от переезда в мегаполисы. Сегодня мы приняли решение масштабировать возможности программы на новые сегменты, в том числе — и в рамках крупного бизнеса.

Александр Прокопенков

Директор по развитию СберНПФ

Накопления по «Умному соцпакету» ежегодно увеличиваются за счёт инвестиционного дохода, который начисляет СберНПФ. При этом, вложенные средства, по условиям программы, полностью сохраняются при любом уровне рыночной доходности. Направить средства работник может на различные цели — например, на первый взнос по ипотеке, строительство загородного дома, оплату образования детей, лечение критических заболеваний или пенсионные выплаты. Таким образом, предприятие может заменить дорогие и неэффективные элементы существующего соцпакета.

Возможность накопить за несколько лет крупную сумму остаётся важным стимулом при выборе работодателя. Сегодня южные компании ищут новые решения для привлечения в свои региональные команды высококвалифицированных или редких специалистов, а также для усиления или оптимизации социального пакета. Мы уже видим высокий интерес к «Умному социальному пакету» у агропромышленных и крупных торговых компаний, портового, гостиничного и ресторанного бизнеса Юга России и Северного Кавказа.

Мария Прохорова

HR директор Юго-Западного банка Сбербанка

Пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице

Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www. sberbank. com (сайт Группы Сбербанк), www. sberbank. ru. В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www. sber. ru.

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка, обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, республики Адыгея, республики Калмыкия, республики Карачаево-Черкесия, республики Кабардино-Балкария, республики Северная Осетия, республики Ингушетия, Чеченской республики, республики Дагестан. Юго-

Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.