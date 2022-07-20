СберМегаМаркет расширяет возможности для продавцов южных регионов России на базе инфраструктуры СберЛогистики

Локальные производители и дистрибьютеры в сфере электронной и розничной торговли смогут увеличить продажи за счет сотрудничества с маркетплейсом и снизить собственные затраты на логистику. Инициатива также позволит существенно сократить сроки доставки заказов клиентам СберМегаМаркета в регионе.

«Всё чётче видны переориентация покупателей на российские сервисы, быстрый рост среднего чека и представленности регионального малого и среднего бизнеса на маркетплейсах. Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с января по март 2022 года сразу два южных региона вошли в ТОП-10 в стране по объёму онлайн-продаж: Краснодарский край (4,2%, 4-е место) и Ростовская область (2,4%, 6-е место). И одним из самых перспективных для нас является рынок Ростовской области за счёт удобной логистики с соседними регионами и быстрого роста доли населения, которое уже пользуется онлайн-сервисами. Уверен, оптимизация ростовского склада СберМегаМаркета станет ещё одним шагом в комплексном развитии Сбера на юге России» — рассказал Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка.

Склад класса А расположен по адресу Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина, улица Логопарк д.2 к.2. В модели СберМегаМаркета предполагается хранение различных категорий товаров: от косметики до бытовой техники.

«Мы развиваем совместно с нашим главным логистическим оператором складскую инфраструктуру с учетом потребностей клиентов и продавцов. У жителей Ростовской области количество заказов на СберМегаМаркете во 2 квартале 2022 года увеличилось почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно с этим, мы наблюдаем существенное увеличение интереса на услуги маркетплейса со стороны ритейлеров, работающих в крупнейших городах Юга. Активный запуск работы склада в Ростове-на-Дону и предлагаемые нами возможности будут способствовать развитию местных продавцов. Первые два месяца услуги по хранению мы предоставляем абсолютно бесплатно, так что поставщики могут сосредоточиться на выпуске товаров, а мы возьмем на себя хранение, доставку и маркетинг», — комментирует Антон Сизёмин, руководитель отдела продаж маркетплейса СберМегаМаркет.

«Предоставляя весь спектр современных логистических и складских услуг, СберЛогистика вносит свой вклад в развитие электронной коммерции не только на территории города и Ростовской области, но и во всём Южном федеральном округе, и в стране в целом. Сейчас, в непростых условиях, с которыми столкнулась логистическая отрасль, клиенты маркетплейса могут получать заказы в минимальные сроки. Это возможно благодаря наличию собственной крупнейшей сети постаматов и пунктов выдачи посылок, расположенных практически во всех офисах Сбера и в шаговой доступности от них. Отточенные операционные процессы позволяют держать высокий уровень качества и гибкий ценовой подход, что будет способствовать развитию бизнеса локальных производителей и продавцов. Уверена, вместе мы сможем дать новый импульс развития бизнеса и существенно сократить сроки доставки заказов клиентам», — дополняет Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика.

В компании отмечают, что оформить поставку товаров на фулфилмент для сотрудничества с маркетплейсом можно также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. До конца 2022 года планируется открытие складов в ряде других регионов.