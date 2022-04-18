Сегодня стартует бесплатный марафон-интенсив для южных предпринимателей

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С 18 по 20 апреля пройдет серия из трёх бесплатных вебинаров по адаптации бизнеса к новым реалиям. Марафон организует компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера) в целях поддержки малого бизнеса в условиях неопределенности. Принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации.

Цель марафона — дать предпринимателям и руководителям набор антикризисных инструментов, который поможет сохранить бизнес и команду, а также увидеть новые открывающиеся возможности в турбулентный период. За три дня участники интенсива получат знания, которые помогут им перестроить управление, продажи и маркетинг для развития своего дела в изменившихся условиях.

«Сегодня Сбер не только предлагает комплекс решений, сервисов и программ господдержки для малого и микро-бизнеса южных регионов, но и в партнёрстве с Деловой средой приглашает к участию в бесплатном трехдневном интенсиве. Уверена, здесь наши клиенты, а также те, кто только планирует открыть своё дело, узнают много отраслевых секретов продвижения и работы с командой, получат ценные в современных реалиях навыки от федеральных и международных бизнес-тренеров и экспертов».

Светлана Гладкина, директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка

Занятия проведут опытные бизнес-тренеры и эксперты по профильным бизнес-дисциплинам:
• Анна Бочарова, эксперт по организационному развитию и продажам, эксперт фонда «Сколково» и консультант региональных Торгово-промышленных палат по организации экспортных продаж.
• Николай Смирнов, эксперт по интернет-маркетингу и привлечению клиентов, программный директор онлайн-университета Skillbox по направлению «Маркетинг».
• Максим Манахов, экс-директор департамента продаж «Евросеть-Ритейл», Adam Advance Systems (Израиль) и Blades Tech Inc (Израиль).
Трехдневный интенсив даст знания и инструменты для решения трёх главных задач, стоящих перед предпринимателем в текущей ситуации:
• Как сориентироваться в ситуации неопределённости и построить план действий?
• Откуда и какими способами бизнесу теперь брать клиентов?
• Как, кому и что продавать сегодня, чтобы обеспечить «деньги в кассе» завтра и не потерять клиентов?
Марафон «Адаптация бизнеса к новым реалиям» будет полезен не только предпринимателям, но и руководителям, которые ищут альтернативные каналы продвижения товаров и услуг, планируют запустить рекламу без сайта и заинтересованы в слаженной работе отдела продаж.

Старт программы — 18 апреля в 19:00 часов (МСК). Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о программе и спикерах можно на официальном сайте марафона.

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