Сегодня стартует бесплатный марафон-интенсив для южных предпринимателей

Цель марафона — дать предпринимателям и руководителям набор антикризисных инструментов, который поможет сохранить бизнес и команду, а также увидеть новые открывающиеся возможности в турбулентный период. За три дня участники интенсива получат знания, которые помогут им перестроить управление, продажи и маркетинг для развития своего дела в изменившихся условиях.

«Сегодня Сбер не только предлагает комплекс решений, сервисов и программ господдержки для малого и микро-бизнеса южных регионов, но и в партнёрстве с Деловой средой приглашает к участию в бесплатном трехдневном интенсиве. Уверена, здесь наши клиенты, а также те, кто только планирует открыть своё дело, узнают много отраслевых секретов продвижения и работы с командой, получат ценные в современных реалиях навыки от федеральных и международных бизнес-тренеров и экспертов».

Светлана Гладкина, директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка

Занятия проведут опытные бизнес-тренеры и эксперты по профильным бизнес-дисциплинам:

• Анна Бочарова, эксперт по организационному развитию и продажам, эксперт фонда «Сколково» и консультант региональных Торгово-промышленных палат по организации экспортных продаж.

• Николай Смирнов, эксперт по интернет-маркетингу и привлечению клиентов, программный директор онлайн-университета Skillbox по направлению «Маркетинг».

• Максим Манахов, экс-директор департамента продаж «Евросеть-Ритейл», Adam Advance Systems (Израиль) и Blades Tech Inc (Израиль).

Трехдневный интенсив даст знания и инструменты для решения трёх главных задач, стоящих перед предпринимателем в текущей ситуации:

• Как сориентироваться в ситуации неопределённости и построить план действий?

• Откуда и какими способами бизнесу теперь брать клиентов?

• Как, кому и что продавать сегодня, чтобы обеспечить «деньги в кассе» завтра и не потерять клиентов?

Марафон «Адаптация бизнеса к новым реалиям» будет полезен не только предпринимателям, но и руководителям, которые ищут альтернативные каналы продвижения товаров и услуг, планируют запустить рекламу без сайта и заинтересованы в слаженной работе отдела продаж.