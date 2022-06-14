Само слово «донор» происходит от латинского danare — «дарить», потому что зачастую доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь. Учитывая сегодняшнюю ситуация в мире, хотелось бы обратить внимание общественности не только на проблемы нехватки крови, но и призвать к миру и согласию между людьми.

Сама дата 14 июня приурочена ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, австрийского иммунолога и нобелевского лауреата, который открыл группы крови.

Впервые День донора отметили 14 июня 2004 года, через год праздник был утвержден на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Инициаторами Всемирного дня донора выступили Всемирная организация здравоохранения, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество по переливанию крови.

День донора призван выразить почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь, а также привлечь новых доноров к этой благородной миссии.

Кровь и её продукты — важнейший ресурс для помощи нуждающимся, жертвам травм, аварий, стихийных бедствий и несчастных случаев. Чтобы она была доступна, все страны должны иметь доноров, готовых добровольно, безвозмездно и регулярно сдавать кровь. Потому День донора призван обратить внимание общества на проблемы нехватки крови.

В Ингушетии вопросами обеспечения кровью и её компонентами занимается Республиканская станция переливания крови. Сотрудники станции проводят многочисленные акции, в том числе и лекции, повышая знания в области донорства, привлекая внимание к обеспечению и поддержанию необходимых запасов крови. Это объединяет людей, делающих большое и важное дело, обращает внимание общества на проблемы нехватки донорской крови.

«Донорство крови — акт гуманизма, помогающий спасать человеческие жизни, — говорит главный врач Республиканской станции переливания крови Макка Тумгоева. — Донором может стать абсолютно любой здоровый человек в возрасте старше 18 лет. Лечебные учреждения нашей республики имеют достаточные запасы донорской крови, однако их необходимо регулярно пополнять. Поэтому так называемые службы крови, которые отвечают за пополнение запасов самой крови и ее продуктов — важнейшая часть любой системы здравоохранения. Надо помнить, что общество, которое активно пропагандирует донорское движение, одновременно поддерживает и несет в мир милосердие и доброту».

Как стать донором крови

Согласно законодательству РФ, донором может стать дееспособное лицо, являющееся гражданином РФ, либо иностранные граждане, проживающие на территории РФ на законных основаниях не менее одного года, или лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, изъявившие добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты, прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний.

Если вы готовы сдать кровь и подходите под вышеперечисленные категории граждан, то следующие ваши шаги такие:

— пройдите обследования у врача-трансфузиолога, по результатам которых он выдаст вам рекомендации;

— запишитесь на донацию (сдачу крови) по телефону или через сайт учреждения.

Подготовьтесь к сдаче:

— за 48 часов полностью исключите прием алкоголя;

— за сутки: хорошо отдохните (например, после ночных дежурств сдавать кровь нельзя), исключите из рациона копченое, жареное, жирное, молоко, сливки, сметану, а также семечки, орехи и бананы и пейте много воды;

— в день сдачи откажитесь от курения, обязательно позавтракайте, проведите гигиенические процедуры.

И помните, что если вы себя чувствуете плохо, то сдавать кровь не следует.

Перед самой донацией обязательно выпейте сладкий чай с печеньем, это поддержит ваше состояние во время и после сдачи крови. После сдачи крови оставайтесь в спокойном состоянии еще 10-15 минут, а повязку рекомендуется снимать только через 3-4 часа. Физические нагрузки в этот день исключены.

В конце донации выдается справка, которая дает право на 2 оплачиваемых дня отдыха (ст. 186 ТК РФ). Максимально возможное число сдачи крови в год: для мужчин — 5 раз; для женщин — 4 раза; интервал — 60 дней.

Абсолютно запрещено быть донором людям с инфекционными заболеваниями: носителям ВИЧ-инфекции, больными сифилисом, вирусными гепатитами, туберкулезом, а также обладателям болезней крови и сердца, носителям онкологических и многих других заболеваний.

«Если нет противопоказаний, донорство не только не нанесет вреда, но и принесет пользу, — объясняет Макка Тумгоева. — У наших постоянных доноров, особенно доноров плазмы и тромбоцитов, снижается риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний до 5 раз. Кроме того, идет тренировка к кровопотере, так что потенциальные тяжелые операции или травмы активные доноры перенесут гораздо легче. Да и в целом донорство предполагает здоровый образ жизни: правильное питание, режим сна и отдыха, адекватные физические нагрузки. Все это способствует поддержанию и укреплению здоровья донора, увеличивает продолжительность его жизни».

В ГБУ «Республиканская станция переливания крови» часто проходят акции по сдаче донорской крови и ее компонентов «Зажги свое сердце», «Ты можешь спасти чью-то жизнь», «Я есть донор» и т. д.

Участниками акции являются жители нашей республики, работники различных учреждений и ведомств, депутаты, чиновники разного ранга, медицинские работники, студенты, простые штатные доноры и т. д.