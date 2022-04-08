Чахкиев Уматгирей Саадулиевич родился в 1912 году в селении Насыр-Корт Ингушского округа Терской области в многодетной семье пятым ребенком. Всего их в семье было семеро: шесть сыновей и одна дочь.

Саадул Сальгиреевич Чахкиев, отец Уматгирея, был заботливым главой семьи, пользовался уважением среди родных и односельчан. Занимался столярным ремеслом, изготавливал окна, двери, ставни и прочие изделия, владел мастерством кузнечного дела и содержал небольшую кузницу. Помимо этого, у него было большое хозяйство — живность, огород, сад. Он сажал ячмень, кукурузу, картофель, заготавливал с сыновьями на зиму сено. Отец видел возможности в каждом своём сыне, и таким образом распределял равномерно виды хозяйственных работ. В Уматгирее он увидел тяготение к столярному производству и научил его этому мастерству, что в дальнейшем сыну очень пригодилось. Но у Уматгирея было и сильное желание учиться. Понимая это, отец отдал его в местную духовную школу при сельской мечети, где мальчик быстро одолел арабский алфавит и чтение Корана. Завершив курс, он изъявил желание учиться дальше.

Вскоре наступили времена, когда на Кавказ пришла большевистская власть и начались новые перемены в жизни ингушей. Новая власть проявила к ингушам особую благосклонность из-за поддержки и понимания этим народом идеи большевиков в деле свержения царского режима и установления новой власти на Кавказе. Наркомом Г. К. Орджоникидзе для ингушской молодежи были созданы благоприятные условия. Специальным указом для детей горных сел были созданы школы-интернаты, в городах — школы-коммуны, в которых после получения начального образования дети могли обучаться в ФЗО (фабрично-заводское обучение).

В одну из таких школ-коммун в Ростове-на-Дону при заводе «Красный Аксай» поступил учиться Уматгирей Саадулиевич. Там он окончил начальную школу, которая представляла собой объем обучения в четыре класса. Не имея возможности продолжить дальнейшую учебу, так как в отчем доме требовалась его помощь и поддержка, он вернулся домой в селение Насыр-Корт, где работал учетчиком в местной заготовительной канторе.

Трагические события в начале 40-х в семье Чахкиевых

С конца 1940 года семью Чахкиевых постигла череда несчастий. Сначала трагической смертью погиб самый старший сын — Сайт Саадулиевич. Следом в автомобильной катастрофе погибает ещё один сын — Эс Саадулиевич. На белофинскую войну призывается ещё один сын — Аюп Саадулиевич. В 1941 году добровольцем уходит на фронт самый младший сын — Хасан Саадулиевич.

Аюп Саадулиевич Чахкиев, 1914 г. р., призвался на фронт в 1939 году на белофинскую войну. После ее завершения их часть перебросили в 1940 году в Бессарабию (территория современной Молдавии). Здесь он встретил Отечественную войну в составе 162 кавалерийского полка. Со слов очевидцев-ингушей, его последний раз видели при освобождении советскими войсками Европы, после чего дальнейшая его судьба неизвестна. Он числится в списке пропавших без вести.

Чахкиев Хасан Саадулиевич, 1916 г. р., добровольцем ушёл на фронт. Был тяжело ранен в боях на Украине. Лежал в Полтавском военном госпитале. В последнем письме он сообщал, что место, где расположен военный госпиталь, попало в окружение. После этого никаких вестей от него больше не поступало. Числится в списке пропавших без вести.

Сердце матери не выдержало таких потерь. Она скончалась в 1943 году. Следом ушёл из жизни и отец семейства Саадул Чахкиев.

Семья Чахкиевых в депортации

В 1944 году по указу Сталина ингуши были сосланы в Казахстан в числе репрессированных народов СССР. Оставшиеся члены семьи — старший брат Дауд, сестра Салима и Уматгирей воссоединились уже в ссылке, в Кустанайской области Казахской ССР. В их судьбе начался отсчёт новой жизни с унизительным клеймом «спецпереселенец». Это было тяжёлое испытание для всего народа и для семьи Чахкиевых. Спецпереселенцы были лишены всех прав и свобод. Депортированные работали в колхозах и совхозах, на железнодорожных путях, в угольной промышленности и т. д.

Уматгирею Саадулиевичу пригодилась освоенная грамота начальной школы. Его взяли на работу в колхоз «Веселая жизнь» в качестве заправщика ГСМ, где он вел учет, в пору полевых работ доставлял горючее для тракторов на полевые станы.

В 1946 году он женился на девушке из хорошей семьи и знатного рода Хадишат Ведзижевой. Она до выселения окончила Грозненскую первую школу, имела семилетнее образование, после окончания которой работала учительницей русского языка и литературы в начальной Плиевской школе. Кажется, жизнь налаживалась. Но испытания Уматгирея, можно сказать, только начались. Он попал под злосчастный указ 1948 года от 26 ноября, ужесточающий судьбу спецпереселенцев, когда за самовольный выезд из одного населенного пункта в другой, без разрешения местного коменданта, им грозил 20-летний срок заключения в лагерях.

Уматгирей в то время занимался поиском своих родственников. По слухам, они должны были проживать в соседнем селении. Он в надежде, что успеет вернуться и комендатура не узнает об этом, покинул село, но был арестован и осужден на 20 лет каторжных работ и отправлен отбывать срок на Северный Урал, в Коми АССР.

Ему повезло, как и многим осужденным сталинским режимом. В 1953 году после смерти Сталина, отбыв шестилетний срок, он был освобожден по амнистии из мест заключения. Вскоре «хрущевская оттепель» ослабила строгий режим спецпереселенцев, и людям было позволено свободно передвигаться по стране, поступать в вузы, работать в госструктурах.

У Чахкиевых появилась возможность переехать в г. Алма-Ату, куда к этому времени перебрались многие родственники. Здесь жизнь обрела новый смысл. Легче было устроиться на работу, да и для детей было больше возможностей получить хорошее образование.

В Алма-Ате с середины 60-х годов Уматгирей работал бригадиром в цехе столярных изделий Алма-Атинского домостроительного комбината. Работал начальником лесозаготовительного участка Алма-Атинской лесоторговой базы. Получил навыки и в сфере торговли, работал заведующим торговой точкой в Ленинском горпищеторге г. Алма-Аты.

Возвращение на родину

В 1968 году вместе с семьей Уматгирей Чахкиев вернулся на родину, в селение Насыр-Корт ЧИАССР. К этому времени в семье было шестеро детей: двое сыновей и четыре дочери. Дети выросли достойными людьми. Сыновья Алихан и Герихан стали строителями. Дочери Любовь (Албакова), Тамара (Аушева), Лидия (Гумукова) и Ася (Эльдиева) получили хорошее образование, работали в различных сферах народного хозяйства, вышли замуж, создали свои семьи и воспитали благородное потомство.

Несмотря на все пережитые тяготы и лишения жизни, потерю родных и близких, пройдя неописуемые ужасы сталинских лагерей, Уматгирей Чахкиев достойно прожил свою жизнь. Выстояв перед ударами судьбы, не очерствел, не пал духом, оставался до конца своих дней благородным и мудрым человеком. Где бы он ни находился, люди, которые его окружали, родные, близкие, друзья и просто знакомые тянулись к нему за веселый нрав, добрую душу, честность, отзывчивость и искренность.

И самое высокое достижение, которое может быть у человека, это то, что он создал хорошую семью, привил детям добрый нрав и умение справедливо рассуждать, жить по чести и поступать, по совести.

Осенью 1973 года Уматгирей Чахкиев скончался, оставив о себе светлую память и добрые воспоминания. Похоронен на родовом кладбище в селении Насыр-Корт.

Сыновья Уматгирея — Алихан и Герихан, строители мирной профессии

Алихан (Хасанбек) Уматгиреевич Чахкиев родился 22 февраля 1949 года в Алма-Атинской области в Казахском районе с. Бельбулан.

После завершения школы в 1966 году он без отрыва от производства поступает учиться на вечернее отделение Алма-Атинского техникума советской торговли по специальности «товаровед продовольственных товаров».

Работает продавцом, товароведом в системе горпищеторга и горводторга в г. Алма-Ате.

В 1968 году вместе с семьей переезжает на родину, в селение Насыр-Корт Назрановского района ЧИАССР.

В 1969 году он был призван в ряды Вооруженных сил Советской армии, где проходил службу в инженерно-строительных войсках Московского военного округа в городе Люберцы. Здесь, на службе, он приобретает квалификацию мастера строителя.

В 1973 году Алихан женится на Фатиме Цуровой.

Вскоре тяжело заболели и умерли родители, сначала отец, а потом и мать. Тяжёлым бременем легли на плечи Алихана заботы о своей семье и оставшихся без родительской опеки младшего брата и трех сестер. Но он достойно прошёл этот путь. Хорошей подмогой были ему во всех делах брат и младшие сестры.

В 1977 году он с семьёй переезжает в город Грозный. Здесь больше возможностей по трудоустройству и получению образования. В городе Грозном он работает в системе торговли — продавцом, затем в ПЖКХ Старопромысловского района — мастером участка по ремонту объектов жилищного фонда.

В его трудовой биографии — работа на объектах народного хозяйства в Тюменской, Кировской и Вологодской областях в качестве бригадира, мастера, прораба, в основном, на объектах сельскохозяйственного назначения.

В 1998 году он возвращается в родное селение Насыр-Корт. Здесь в 2000 году он работает директором ГУП при Министерстве мелиорации и водного хозяйства РИ.

Алихан Чахкиев вырастил и поставил на ноги своих четырёх детей, которые стали достойными и образованными людьми. Знакомые, друзья, близкие и родные с особым почетом и уважением относятся к Алихану за проявленное им благородство, великодушие, доброту и заботу о своей семье, за внимание, сострадание и доброту по отношению к людям, окружающим его.

Герихан Уматгиреевич Чахкиев родился в 1956 году в г. Алма-Ате Казахской ССР, где семья проживала в годы депортации. Здесь же он пошёл в школу, но аттестат зрелости получил уже на родине, куда семья вернулась после снятия ограничений с депортированных народов. Среднее профессиональное образование получил в г. Грозном — «монтажник стальных и железобетонных конструкций».

В 1974 году был направлен в специализированное СМУ-10, где работал непосредственно на строительстве этой организации. Но работал он здесь недолго. Уже в ноябре этого года был призван в ряды Советской армии. Служил с 1974 по 1976 год в составе Южной группы советских войск на территории Венгрии.

После службы уехал работать в город Алма-Ату, где работал монтажником по возведению высотных зданий в управлении «Казстальмонтаж».

В начале 80-х оттачивал свои профессиональные навыки на стройках Сибири в Тюменской области и в зоне Нечерноземья в Кировской области в качестве бригадира, мастера, в основном в сельских местностях по строительству объектов сельскохозяйственного назначения. Это объекты общего образования, соцкультбыта, технические, жилищные здания, поселковые городки, включая и животноводческие комплексы.

В 1985 году вернулся в Грозный. Поступил на работу в РСУ ПУЖКХ Горжилуправления мастером по строительству. В том же году поступил без отрыва от производства в Грозненский нефтяной института на нефтепромысловой факультет. Работал на объектах ремонта и строительства городского жилищного фонда.

В 90-х годах в условиях массового упадка экономики в стране и создавшейся в этой связи безработицы, был вынужден заниматься частным видом производства и строительной деятельности, образовав кооператив, который возглавил в должности председателя.

В связи с известными событиями в Грозном в декабре 1994 года вернулся на свою родину, в селение Насыр-Корт Назрановского района.

В январе 1996 года Герихан Чахкиев поступил на работу в созданную в те годы для восстановления республики администрацию ЗЭБ (Зона экономического благоприятствования), которую вскоре переименовали в ЦРП (Центр развития предпринимательства в республике).

Работал на должности главного специалиста по техническому надзору, а затем начальником отдела подготовки строительства объекта промышленного и гражданского строительства.

В марте 2000 года Указом президента Республики Ингушетия Руслана Аушева был назначен на должность начальника республиканского управления «Ингушавтодор». На этой должности ему удалось добиться значительных преобразований в структурировании самой системы организации, в корне реформировав её, изменив статус — из хозяйственной в орган исполнительной власти, при этом сохранив все её структурные подразделения: ДРСУ всех 4-х районов; ДСУ и другие вспомогательные подразделения в господчинении, преградив возможность их акционирования, то есть перехода в частные руки.

Все эти действия легли в основу дипломной работы Герихана Чахкиева в Ростовской академии госслужбы, в которой он учился два года, с 2001 по 2002 год, по сокращенному курсу обучения на факультете «Государственное и муниципальное управление».

«В вверенном мне ГУ «Ингушавтодор» трудился достаточно слаженный и грамотный коллектив, с которым у меня быстро наладилось взаимопонимание и хорошие производственные отношения, — говорит Герихан Чахкиев. — Работать с ними было легко, так как здесь трудились люди профессионально подготовленные, знающие свою работу, я очень им всем благодарен за совместный созидательный труд. Особо хотелось бы отметить заслуги настоящего профессионала в дорожном строительстве, моего заместителя Амира Хамчиева, который внес не малый вклад в дело строительства и контроля за качеством республиканской дорожной сети.

Надо сказать и о поддержке со стороны президента Руслана Аушева, который всегда шёл нам на встречу, помогал решать вопросы с налаживанием системной работы в этой отрасли. Так, с его помощью был почти на 70 процентов заменён весь парк дорожной техники и спецмашин, обновлён асфальтобетонный завод, хранилище битумной смеси. Было построено множество новых дорог, отремонтированы и вновь отстроены много мостов и искусственных сооружений на дорогах».

Одними из существенных объектов строительства автодорог были:

— подъезд к аэропорту «Магас» через реку Сунжа со стороны федеральной трассы;

— объезд г. Назрани в юго-западной части города — съезд с федеральной трассы М-29 на внутреннюю дорогу, ведущую на Малгобек, с устройством моста через канал «Алханчурт» и обустройством одноуровневым железнодорожным переездом;

— дорога на Аршты с устройством просеки через лесной массив;

— строительство 4-х железнодорожных мостов, вместо старых деревянных и металлических на горных дорогах Алкун — Таргим и Джейрах — Чми;

— реконструкция с приведением в нормативное состояние автодороги Алкун — Таргим, один из самых лавиноопасных объектов в горах;

— реконструкция автодороги Крепость — Насыр-Корт;

— строительство автомобильной дороги Сурхахи — Алхасты;

— строительство автодороги Сагопши — Малгобек;

— реконструкция автодороги на улице Муталиева в городе Назрани;

— реконструкция автодороги на улице Тутаевой в Назрани; и т. д.

С мая 2004 года до августа 2016 года Герихан Чахкиев создал и возглавил в должности генерального директора проектно-изыскательное предприятие ООО «Инжпроект» по проектированию промышленных и гражданских объектов строительства. Организация занималась разработкой ПСД зданий, сооружений, мостов, дорог и других видов инженерных сооружений.

«Рядом со мной в те годы были и приложили немалые усилия учредители и соратники, среди которых главный инженер Хизир Мурзабеков и главный архитектор Суламбек Альтемиров, — говорит Герихан Чахкиев. — Мы выполняли заказы объектов как государственных целевых программ, так и республиканских ведомственных объектов строительства».

Организацией «Инжпроект» была проделана работа значимых и других по множеству крупных объектов госзаказа, таких как:

— проектирование здания Министерства строительства Республики Ингушетия в Магасе;

— онкологический диспансер в с. п. Плиево;

— станция скорой помощи в ст. Орджоникидзевская (ныне г. Сунжа);

— завод по производству щебня, инертных материалов в г. Карабулаке;

— строительство улицы Железнодорожной (над железной дорогой);

— водопроводы в сельских поселениях Гайрбек-Юрт и Экажево;

— инженерные коммуникации кирпичного завода в с. п. Сурхахи, с устройством моста через реку Кенч;

— подъезд к заводу «Гипропресс» в с. п. Галашки, с устройством моста через реку Асса;

— обустройство и обеспечение инженерными сетями электро-, газо- и водоснабжения на 80 коттеджей в коттеджном городке в Карабулаке;

— жилой 5-этажный дом на 90-квартир в г. Магасе;

— жилой 5-этажный дом на 55 квартир в г. Магасе;

— реконструкция здания ФНС в г. Магасе, в г. Назрани и в Сунженском районе.

Помимо перечисленных, были выполнены множественные заказы частных, коммерческих и других организаций по проектированию производственных баз, гостиниц, станций технического обслуживания, торговых центров и т. д.

Герихан Чахкиев женат на Любови Дарсиговой. Дети — Азамат (экономист) и Расул — строитель, пошёл по стопам своего отца.

За высокие показатели в работе и ответственное отношение к своим обязанностям имеет множество поощрений, благодарностей и грамот, в числе которых Почётная грамота РИ и знак «За отличие в службе» II степени за оказание помощи при строительстве военного городка.

Сегодня Герихан Чахкиев на заслуженном отдыхе, но он не остаётся в стороне от общественной жизни нашего народа, исполняет обязанности заместителя председателя комиссии по строительству и ЖКХ, являясь членом Общественной палаты Республики Ингушетия.