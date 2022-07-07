Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг. Об этом газете «Ингушетия» рассказал представитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ингушетии Амирхан Бузуртанов.

— Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета, — пояснил собеседник. — Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства».

Бузуртанов подчеркнул, что сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга, поскольку возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений.

— Напомню, что размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму 10 тысяч рублей. Необходимо также учитывать, если должником требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тыс. рублей, — заключил судебный пристав.