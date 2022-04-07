«Сферум» приглашает школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов

0

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», созданная компаниями VK и «Ростелеком», объявляет о старте открытого чемпионата медиапроектов среди школьных команд.

Участники должны представить творческие концепции на актуальные темы с описанием проблемы и способами ее решения. Проектом может стать план продвижения школы, информационный канал, новостной сайт, подкаст или сообщество в «Сферуме», посвященное социально важной и значимой для школы и ее сообщества теме — любой доступный формат, который наилучшим образом раскроет проблему. В конкурсе могут участвовать учащиеся всех классов: начального, среднего и старшего звена.

Проекты принимаются до 22 апреля 2022 года. С 25 по 29 апреля жюри, в состав которого войдут представители «Сферума», эксперты онлайн-академии SchoolMovie и онлайн-школы Geek School, проведут оценку работ. Финалисты будут защищать свои медиакейсы 13 мая. Для оформления заявки команда должна заполнить анкету регистрации. Подробные условия участия — на сайте «Сферума».

«Мы открываем чемпионат для проектов любого формата. Например, вы хотите запустить подкаст об экологической ситуации в вашем регионе. Объясните, как просветительские лекции и интервью с экспертами помогут донести до аудитории важность раздельного сбора мусора. Ваша цель — это ощутимые и измеримые итоги такого проекта, его эффект, а «Сферум» — это удобная площадка для такого начинания», — прокомментировал генеральный директор компании «Цифровое образование» (разработчик платформы «Сферум») Рубен Акопов.

Финалисты получат сертификаты и дипломы, приглашения на образовательные мероприятия в сфере медиа, а также цифровую технику, необходимую для реализации проекта.

«Сферум» объединяет более 3,2 млн пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Пользоваться «Сферумом» можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте.

Сегодня «Сферум» предлагает следующие опции:

• групповые видеоконференции, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;
• чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;
• сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;
• трансляции, которые одномоментно может просматривать неограниченное число зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Делегация Ингушетии встретилась с бойцами из республики и Дагестана, участвующими в спецоперации на Украине
Очередные сельскохозяйственные ярмарки в Ингушетии пройдут в городе Карабулаке и селе Нестеровское
На 4,6% снизилась регистрируемая безработица в Ингушетии
28 новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Ингушетии
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 125-летию ученого и общественного деятеля Орцхо Мальсагова
Ранее судимая за незаконное хранение оружия жительница Ингушетии стала фигурантом нового дела
Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать сайты по продаже поддельных гостиничных чеков
Под угрозой тюрьмы житель Ингушетии заплатил штраф за хранение наркотиков
Регионам поручили восстановить плановую медпомощь в полном объеме
В России повысят пенсии, соцвыплаты и МРОТ из-за роста цен в стране
Дети от 8 до 16 лет с начала мая смогут получить новое пособие

Главное

Яндекс.Метрика

 