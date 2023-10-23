ШКЛТ возвращается: второй сезон семейного юмористического сериала стартует в Wink. ru 2 ноября

Премьера первых эпизодов проекта из 16 серий состоится 2 ноября 2023 года эксклюзивно на Wink. ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Сериал пополнит линейку Wink Originals («Балет», «Ухожу красиво», «Актрисы», «Макс и Гусь», "Плакса"‎, "‎Короче, план такой«‎ и другие). Производством сериала занимается кинокомпания «Студия Гранат» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО "‎ИРИ«‎).

Трейлер: https://www. youtube. com/watch? v=RJ6M8t2f5Tk

#ШКЛТ2 — оригинальный проект, сочетающий жанры сериала и скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами. В сериале есть как пародии на музыкальные хиты, рекламу и трейлеры вымышленных кинокартин, так и сюжетные истории. Они объединяют юмор, приключения, узнаваемые ситуации и интересные познавательные элементы. В первом сезоне команда юных героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы самостоятельно снять популярный ТВ-проект. Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать новое шоу — музыкальное. Они преодолевают трудности, обретают друзей, снимают скетчи, музыкальные клипы и получают новые знания. И понимают, что без помощи взрослых из первого сезона им не обойтись.

«В команде сериала #ШКЛТ есть звезды, которые создают лучшие юмористические шоу страны. Поэтому в сериале много шуток и забавных пародий. И вообще проект получился легким и задорным благодаря юным актерам, работать с которыми бывает порой непросто, но они точно заряжают своей энергией и делают детьми всех, кто находится на съемочной площадке. Именно таким и должен быть современный проект для подростков: ярким, динамичным и обязательно — добрым. В развлекательном формате дети узнают действительно важные и полезные вещи», — отметил исполнитель главной роли в сериале #ШКЛТ2 Егор Дружинин.

Кадры со съемок: https://disk. yandex. ru/d/c6xAhMj36NEu5A

#ШКЛТ стал финалистом российской национальной телевизионной премии в области детского, юношеского, семейного кино и телевидения «ТЭФИ-KIDS» 2023 года. Первый сезон юмористического шоу вошел в тройку в номинации «Лучший сериал для детей и семейного просмотра».

Первые два эпизода сериала #ШКЛТ2 станут доступны эксклюзивно на Wink. ru 2 ноября: https://wink. ru/series/shklt-year-2022. Далее по четвергам будет выходить по две новые серии.

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