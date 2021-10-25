Эта история начинается со сватовства кузнеца к самой красивой девушке из горного поселения Ингушетии. Однако девушка не разделяла чувства молодого горца и отклонила сватовство. Отказ расстроил парня, но он решил бороться за свою избранницу до конца и искал её всю жизнь. Но им всё же было не суждено увидеться. Они превратились в Солнце и Луну. Легенда гласит: «Уже много веков Солнце не может догнать Луну».

Когда школа получила приглашение принять участие во всероссийском конкурсе «Смотри, это Россия!», зародилась идея снять видеоклип по мотивам одного из ингушских мифов. Данный проект был впервые реализован в прошлом году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Участники конкурса создавали творческие работы — видеооткрытки, презентующие культуру, историю и традиции их малой родины.

Учащиеся четвёртой школы села Кантышево рассказали газете «Ингушетия» о том, что они с большим удовольствием подключились к конкурсу, зарегистрировали свою команду на соответствующем сайте и отобрали материал будущей видеооткрытки. Формат конкурса подразумевает обмен между участниками видеороликами о малой родине. Организаторы конкурса предложили отправить видеооткрытку из Ингушетии сверстникам из Республики Саха (Якутия).

Как считает исполнительница главной роли Хяди Олигова, участие в этом мероприятии — это возможность найти новых друзей в самых разных регионах страны и рассказать сверстникам из других субъектов России об Ингушетии, ее самобытной культуре и традициях.

Съемки клипа, сценарий которого составлен на основе мифа о том, как появились Солнце и Луна, проходили в стометровой башне Согласия в столице Ингушетии. Главные роли сыграли учащиеся 11-го класса Муслим Хучиев и Хяди Олигова.

Работа над клипом велась после уроков. На съёмки, монтаж и озвучку ушло несколько недель. Кстати, закадровый голос в клипе принадлежит известному диктору, руководителю студии дикторского мастерства Мухаммеду Точиеву.

Оценить творческую работу ингушских школьников из села Кантышево, познакомиться с богатым культурным наследием ингушского народа можно в «Ютубе» и на сайте конкурса. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании и определить лучшую видеооткрытку. Итоги конкурса станут известны в декабре текущего года, а победителей ждут дипломы и ценные подарки.