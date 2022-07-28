«Синтерра Медиа» обеспечила ТВ-сигнал для VK Fest 2022

0

Компания «Синтерра Медиа» организовала единую сеть обмена ТВ-сигналами, которая объединила все площадки проведения ежегодного фестиваля VK Fest 2022. Фестиваль впервые прошел в формате digital-моста сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. За два дня open-air посетили 175 тысяч человек, за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей.

Фестиваль прошел в парке Горького в Москве, парке 300-летия Санкт-Петербурга и Олимпийском парке «Сириус» в Сочи. Для организации прямых эфиров «Синтерра Медиа» использовала оборудование ведущих производителей, позволяющее передавать телевизионные сигналы с наименьшей задержкой и самым высоким качеством. На больших экранах, установленных на площадках фестиваля, транслировались видео с выступлениями звезд отечественного шоу-бизнеса. Свои номера исполнили «Руки Вверх!», Егор Крид, Ёлка, Баста, NILLETTO, «Звери» и другие — всего более 80 артистов.

«Мы впервые выступили технологическим партнером VK в столь масштабном и важном проекте. „Синтерра Медиа“ обладает богатым опытом проведения прямых трансляций, что позволяет удовлетворить требованиям заказчика и обеспечить высокое качество изображения на больших экранах, установленных на площадках проведения мероприятий. Мы благодарим VK за оказанное доверие и надеемся на продолжение сотрудничества», — отметил генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В поликлинику Карабулака Ингушетии поступило новое медицинское оборудование
Жительница Ингушетии попала под следствие за фейки об армии
В городе Сунже Ингушетии устранено более 10 прорывов водопроводов за текущую неделю
В Сунже Ингушетии продолжает работать горячая линия по вопросам неформальной занятости населения
В городе Назрани Ингушетии продолжается работа по озеленению улиц
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции, посвящённой памяти детей — жертв войны на Донбассе
Три игрока Малгобекского «Ангушта» включены в символическую сборную очередного тура группы «А» ЮФЛ-Юг
В высокогорном селе Ольгети Ингушетии строится новая школа в рамках нацпроекта
Назрановский «Ангушт» сыграл вничью с ростовской «Нахичеванью»
Глава Ингушетии проверил ход капремонта детской школы искусств в городе Карабулаке
Ушел из жизни заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Магомед Зангиев

Главное

Яндекс.Метрика

 