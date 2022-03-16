С честью и мужеством прошёл свой путь в военной авиации и наш земляк — подполковник военной авиации Улан Гагиев.

Истоки

Улан Гагиев является сыном известного общественно-политического деятеля, участника борьбы за советскую власть Мухтара Гагиева. До депортации народа (1944 г.) Мухтар был главой селения Ахки-Юрт, после возвращения на родину (1957 г.) был главой селения Барсуки. Был серьёзным руководителем, которому удавалось решать важные вопросы жизни своих сельчан. Помогал нуждающимся, семьям, которые лишились кормильцев в годы войны и депортации, при его непосредственном участии и настойчивости был построен ряд объектов в селе, в том числе и школа № 1 селения Барсуки.

В семье Мухтара Гагиева и Насыпхан Боргановны Мальсаговой было семеро сыновей — Урусхан, Урузбек, Урусби, Узбек, Урузман, Улан, Борис, и две дочки — Долотхан и Нина. Всем они дали высшее образование. В 1955 году поступил в Московский автодорожный институт старший Урусхан, он же стоял у истоков создания в ЧИАССР автодорожных управлений; Урузбек был главным инженером военного завода в Ставропольском крае; Урусби — главным механиком АТХ ЧИАССР; Узбек — главным инженером АТХ ЧИАССР; Урузман работал в Министерстве сельского хозяйства ЧИАССР, курировал тепличные хозяйства республики; Борис работал на АТХ ЧИАССР; Долотхан вышла замуж за Плиевых, Нина — за Гантермировых.

Улан Гагиев посвятил свою жизнь военной авиации.

Годы становления Улана Гагиева

Улан родился в селении Барсуки 19 ноября 1943 года. Совсем еще маленьким покинул он Кавказ. В Казахстане в годы депортации семья их жила в селе Ереловка под Кокчетавом. Отец работал в МТС, мама была домохозяйкой. Мальчики росли в труде и постоянной учебе. В школу Улан пошел в Казахстане, но продолжил обучение в школе на родине, в селении Барсуки, а затем в Грозном.

В 1961 году поступил Улан в Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе. Был успешным студентом, активистом, председателем комитета ДОСААФ.

В 1966 году после окончания института по специальности «подъемно-транспортные машины и оборудование» получил квалификацию инженера-механика и некоторое время работал завгаром сельскохозяйственной техники в Грозном. Вскоре женился, уехал в Свердловск, где ему уже была уготована должность заместителя главного механика на комбинате строительных изделий.

Начало службы в военной авиации

Служба в вооруженных силах страны в трудовой книжке Улана отмечена четко: призван на военную службу 24.09.1968, уволен 24.09.1991 года.

Подробнее. В 1968 году Улана призвали на службу в Кузнецк в радиотехническую часть. В то время он уже был штурманом. В авиации штурман обычно прокладывает курс, исчисляет перемещения и отмечает передвижение на цифровой или топографической карте воздушного судна, следит за исправной работой навигационных приборов. В военной авиации штурман ведет прицеливание и сброс бомб, наведение и пуск ракет. Обычно самолетом управляет летчик, но когда самолет выходит в район цели штурман берёт управление самолетом на себя.

Улан летал штурманом на бомбардировщике Ил-28. Это был самый массовый боевой самолёт в истории авиации. Конструкторы называли его «летающим танком», пилоты — «бетонным самолётом». Позже Улан переучивался и летал на военном самолете Су-15. Советский истребитель-перехватчик Су-15 был разработан в начале 1960-х годов и долгое время составлял основу ПВО СССР и участвовал во множестве происшествий, связанных с полётами иностранных самолётов над территорией СССР.

Два года в армии пролетели быстро для Улана. Талантливый, честный и нравственно устойчивый Улан вызывал уважение преподавательского состава и курсантов. Ему предложили остаться в кадрах вооруженных сил, дали возможность выбрать любое место проживания и работы в сфере военной авиации. Конечно, было непросто принять решение. Семья, маленький ребенок. Он побывал в военных гарнизонах и решил остаться в Марийской автономной области. Ему понравился город Йошкар-Ола. Дали двухкомнатную квартиру. Так и началась его служба в военной авиации.

Военный аэродром находился вблизи города. С 1952 года там базировался 681-й истребительный авиационный полк ПВО 86-й истребительной авиационной дивизии ПВО, с 1960 года — 28-й дивизии ПВО 4-й отдельной армии ПВО.

Служил Улан добросовестно. Служба и личная жизнь были настолько связаны, что работа стала смыслом его жизни. Он все больше и больше совершенствовал свои знания. Получал наслаждение от освоения новых и сложных трюков в небе. Накануне полетов во время подготовки Улан без устали брал тяжелые задания, и это было заметно — перехваты в небе на высоте «на потолке», маневры на малой высоте до 1 тыс. метров от земли. Он великолепно справлялся и работал над собой. Отношения с сослуживцами складывались добрые и в основе всего этого, помимо знаний, несомненно, лежали такие качества, как достоинство и честь.

Как-то в 1972 году их полк находился на регламентных работах в Новосибирске. Улана Гагиева вместе с майором авиации оставили в Йошкар-Оле принимать самолеты. На командном пункте их было два человека. Самолеты уже вылетели. Они ждали их. И вдруг гроза, тучи нагрянули. Им стали звонить из штаба дивизии: «Доложить обстановку!» Началась тревога. Майор растерялся. А между тем 6 звеньев самолетов летят к ним в аэропорт. На первом летел Петр Синьков, который сумел посадить свой самолет, получив небольшое повреждение крыла самолета. Другие не решались. И в этот момент Улану пришлось самому действовать и принимать самолеты. У него была прекрасная память, всех летчиков аэропорта он знал по голосам. Прекрасная подготовка, знание дела и хорошая память помогли ему в столь сложной ситуации. 25 самолетов кружили в небе над аэропортом.

Над аэропортом 4 зоны. Улан выстроил их этажеркой и стал давать каждому летчику курс на посадку и, таким образом, принимать каждое звено из 4-х самолетов. С каждой зоны курс на аэродром был разный. Это было почти невозможно сделать. Но он сумел безаварийно принять все самолеты! Тот день Улан запомнил навсегда, а покрывшаяся сединой голова в эти дни говорила о невероятной нервно-психологической нагрузке, которую он выдержал с честью!

Вскоре разобраться в этом вопросе приехала комиссия — четыре генерала.

Жил Улан со своей семьей в элитном районе, рядом работа, командный пункт, лес за окном. Не зная о высоких гостях, Улан, возвращавшийся из леса, зашёл к себе на работу. Видит — генералы в части. И тут же командир полка представил им лейтенанта Улана Гагиева, который и принимал самолеты в экстренной ситуации. Стали спрашивать, как это удалось. Улан спокойно рассказал о своих действиях. Все были в восторге. Вскоре майора отправили на Дальний Восток, а Улана Гагиева направили в военную академию. Это было высшей наградой военному авиатору в то время!

Однако для поступления в военную академию нужно было быть майором, а он был лишь лейтенантом. Поэтому в 1972 году командование направило Улана Гагиева на Центральные офицерские курсы командно-штабной специальности для повышения в воинском звании. Учился Улан на курсах 8 месяцев.

В 1974 году Гагиев Улан Мухтарович поступил в Военно-воздушную краснознаменную ордена Кутузова академию имени Ю. А. Гагарина и в 1977 году окончил полный курс названной академии по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая авиации войск ПВО страны».

Учился успешно. Летом уезжал в свою часть и работал, так как курсантам нужно было за 30 дней налетать 50 часов. Характер Улана и его отношение к учебе служили примером. Как-то во время командно-штабной тренировки преподаватели проводили тренинг: озадачивали курсантов, а они в роли штурманов должны были принимать решение. Ответы должны были следовать быстро. «Боекомплект израсходован, цель не поражена. Ваши дальнейшие действия?» — спросили Улана, и он тут же в ответ: «Догнать и уничтожить!»

В 1975 году 5 февраля Приказом ВВС № 083 Гагиеву Улану Мухтаровичу присваивают воинское звание «капитан».

Все годы учебы в военно-воздушной академии Улан вместе с другими успешными слушателями принимал участие в парадах на Красной площади. Хорошая была группа у них. Сильный был в академии преподавательский состав. Сохранившийся выпускной альбом Воздушно-военной академии имени Гагарина напоминает о том, что Улан Гагиев является выпускником 50-го, то есть юбилейного выпуска. Очень много было у него друзей в самых разных городах бывшего Союза ССР. Он успел побывать на всех военно-авиационных полигонах.

С отличием окончил Улан Военно-воздушную краснознаменную ордена Кутузова академию имени Гагарина, по окончании которой решением Государственной экзаменационной комиссии от 25 июня 1977 года ему была присвоена квалификация офицера с высшим военным образованием (диплом Г-1 № 052719). Ему, как успешному курсанту, предлагали остаться работать в академии преподавателем.

После окончания академии Улан был назначен начальником штаба авиационного полка в Ярославле. Аэродром стоял в 30 км от Ярославля. Через год его перевели в той же области в оперативный отдел штаба корпуса. Командиром корпуса был Ахчурин Рахим Сулейманович, который относился к Улану как к сыну. С благодарностью вспоминает его Улан.

В тот корпус противовоздушной обороны в Ярославле входило 45 частей — от Ярославля до самого Архангельска, было 3 авиационных полка, 10 зенитно-ракетных полков, радиотехнические полки.

В 1983 году приказом от 22.04.1983 года ГК ВПВО № 0337 Гагиеву Улану присваивают воинское звание «подполковник».

Военная и гражданская авиация, конечно, отличаются. Задачи разные. Улан служил в противовоздушной обороне. Войска противовоздушной обороны СССР были предназначены для отражения ударов противника с воздуха по важнейшим административно-политическим центрам и важным объектам, составляющим основу экономической и военной мощи государства. По своим боевым возможностям войска ПВО страны способны поражать все современные средства воздушного нападения в любых условиях погоды и времени суток. Основными свойствами войск ПВО страны является высокая манёвренность и способность перехватывать и уничтожать средства воздушного нападения. Войска противовоздушной обороны до 1998 года представляли собой самостоятельный вид вооружённых сил. Улан Гагиев отлично владел спецификой работы.

Карьерный рост Улана Гагиева был успешным.

В 1991 году в связи с распадом СССР Войска ПВО СССР были преобразованы в Войска ПВО Российской Федерации.

Ему не было и 50 лет, когда военная служба вдруг прервалась, что было неожиданностью для многих военных, неожиданно потерявших ритмы военной жизни. В результате военной реформы началось сокращение численности военнослужащих. Очень тяжело было военным. Одни возвращались из-за границы, другие здесь, в стране, оказались невостребованными. Ни жилья, ни работы, ни перспективы. В 1991 году в звании подполковника уходит из военной службы и Улан Гагиев.

За отличные успехи в боевой и политической подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в рядах Вооруженных сил Союза ССР Алана Гагиева многократно отмечали наградами. Вся его жизнь была вплетена в военную службу. Он и не представлял себе иной. Отношение к нему было глубоко уважительное.

Прощаясь с ним, командир войсковой части 40890, полковник А. Копылов в своём приказе № 40890 № 139 от 18.10.1991 пишет: «Подполковник Гагиев У. М. в кадрах Вооруженных сил Союза ССР с 1968 года, имеет выслугу более 23 календарных лет. За этот период он прошел славный путь от младшего лейтенанта до подполковника. На порученном участке работы честно и добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи, проявляя при этом инициативу и настойчивость. Своим скромным трудом вносит эффективный вклад в повышение боевой готовности, качественное выполнение планов боевой и политической подготовки, укрепление воинской дисциплины и порядка.

Благодаря своему трудолюбию, старанию и высокой профессиональной подготовке завоевал деловой авторитет в соединении. Богатый практический опыт умело передает подчиненным и товарищам по службе.

За высокие показатели в боевой и политической подготовке и добросовестное отношение к выполнению воинского долга, за умелое освоение новой техники подполковник Гагиев неоднократно поощрялся командованием.

Приказом Главнокомандующего войсками противовоздушной обороны от 24.09.1991 № 01079 подполковник Гагиев уволен в запас по возрасту.

Приказываю: за большую проделанную работу, за успехи в боевой и политической подготовке, поддержание высокой боевой готовности, укрепление воинской дисциплины и безупречную службу в рядах вооруженных сил подполковнику Гагиеву Улану объявить благодарность и наградить ценным подарком».

Так закончился военный период, основной в жизни героя нашего очерка.

Улан Гагиев на гражданской работе

Конечно, согласиться с мыслью, что все чем жил и во имя чего жил остается за горизонтом, было для него непросто, как и для многих военных. 50 лет — это время пика знаний и опыта. Но с этого времени начинается его жизнь на гражданской службе.

Вскоре 1992 год усугубил настроение Улана в связи с трагедией, произошедшей с его народом, когда из Пригородного района и г. Владикавказ все ингуши оказались изгнанными. В это время он вернулся в свою республику, в с. Барсуки. Жили вместе с мамой, младшим братом. Было нелегко. Работал в водоканале. Вскоре, в 1995 году, его пригласили в правительство Республики Ингушетия на должность заведующего отделом мобилизации и обеспечения воинов запаса, в апреле 1997 года назначили начальником отдела мобилизации и социального обеспечения воинов запаса аппарата правительства Республики Ингушетия. Он провел большую работу по организации работы отдела и формированию документации. За это время сменилось несколько председателей правительства РИ. Он вспоминает деловые качества Хамчиева Белана, добрые воспоминания от работы с Мальсаговым Ахмедом...

Улан был очень грамотным сотрудником. Работал честно. Перед законом и совестью всегда оставался правдивым. «Более грамотного и честного человека, чем наш Улан, я в жизни не встречал, — вспоминает его коллега, ныне член Избиркома РИ Саламхан Евлоев. — Высокое чувство достоинства, сдержанность и скромность были и остаются его чертами характера!»

В рамках социальной поддержки военных Улан Гагиев выдавал сертификаты, всю документацию готовил сам, если нужно выезжал для этого в Москву и решал организационные вопросы. Но когда один из постоянных чиновников стал настаивать выдать повторный сертификат брату, Улан просто ушел с работы.

Улана, конечно, не оставляли без работы. Пригласили в управление инкассации, где он занимал несколько должностей. Работал Улан в Народном собрании Ингушетии. Все законодательные инициативы, документацию любой сложности он вёл грамотно. Настоятельно в 2012 году генеральный директор аэропорта Ваха Евлоев пригласил Улана Гагиева выйти в аэропорт «Магас» и занять должность помощника по общим вопросам. Улан был назначен начальником инспекции по безопасности полетов в 2013 году, был начальником секретного отдела. Работал он в аэропорту «Магас» 5 лет.

О высоком профессионализме Улана Гагиева в сфере авиации, мудрости и достоинстве при различных жизненных обстоятельствах мне рассказал Давид Оздоев, лётчик, бывший командир гражданского самолёта Ту-134.

Семья и родственный союз

Годы военной службы семья — жена Нина и двое детей — находилась рядом. Сын, Олег Уланович, продолжил линию отца, окончив Ставропольское летное училище, служил на военном аэродроме Ханкалы. Дочка Лилия живёт и работает в сфере социальных услуг в Ярославле. Очень теплый семейный климат формировал отношение детей к жизни. Среди памятных бумаг хранится у Улана поздравительный текст дочери, написанный стихами:

«Мне с детства кажется, что все умеешь ты

И научить чему угодно можешь,

Во всем всегда поддержишь и поможешь -

Так много мудрости в тебе и доброты.

Тебе желаю я на много лет

Здоровья, и успехов, и побед!»

В годы советской власти и службы в авиационных частях ПВО страны Улан Гагиев занимал ответственные должности и не мог подолгу отлучаться с места службы. Но время его приезда в Ингушетию ждали все. Это были настоящие праздники! Братья Улана были все на хороших должностях и всегда были на связи друг с другом. Улан приезжал на несколько дней, порой на недельку, и все дни в отцовском доме за общением братья нередко проводили время до утра. Улан был щедрым душой и всегда старался помочь, оказать содействие родственникам в разных вопросах. Приобрести хорошую модель автомобиля было в те годы непросто, но стоило узнать об этом Улану, как он тут же оказывал содействие в этом вопросе. Он жил и служил далеко от родных, но всегда сердцем, пониманием и участием в жизни родных был рядом. Дома всегда знали о его назначениях, продвижениях. Стоило кому-нибудь из родных выехать в Москву, в центральную Россию, как их встречал Улан. К нему временами ездили племянники и знали, что он их всегда ждет.

А когда его сын Олег Уланович находился на службе в военном аэродроме в Ханкале, двоюродные братья приглашали его к себе, в общий Гагиевский круг, ездили к родственникам, часто общались. Умер Олег в молодом возрасте.

«Гордости за свою дядю Улана, с отличием окончившего Военно-воздушную академию, не было предела, — вспоминает его племянник Руслан Урусханович Гагиев. — Помню первый год моей службы в рядах Советской армии — в Ростове Ярославском, когда полковник военной авиации Улан Гагиев приехал в нашу военную часть. Высокий, красивый офицер военной авиации был принят на высоком уровне!» Потом еще в отряде Руслану высказали недовольство, почему он не сказал заранее о своем дяде — подполковнике и военнослужащем ПВО СССР.

Скромность была семейной чертой Гагиевых. О себе Улан рассказывает сдержанно, скорей констатирует жизненные периоды, не углубляясь в характеристики и ощущения. Однозначно, он был честным военным, верным стране и Отечеству, и таким же кристальным госслужащим. Он не говорит ничего о заслугах, в то время как награды говорят за него: юбилейные медали «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978), «70 лет Вооруженных сил» (1988), медаль «За безупречную службу» всех трех степеней, «90 лет ДОСААФ» (2017), многочисленные грамоты за безупречную службу, полученные в разные годы. Интеллектуальная сила его знаний достойна глубокого уважения.

Улан — человек благодарный. Помнит добрые дела родных. Вспоминает с благодарностью мужественного отца, ушедшего из жизни в 1984 году, добрую и заботливую маму, покинувшую мир в 2002 году, братьев и сестер, коллег и сослуживцев. С благодарностью говорит о своих племянниках. Вот и совсем недавно Магомед Гагиев, узнав, что дядя Улан едет через Москву, организовал ему встречу и проводил до Ярославля на хорошей машине. Сегодня Улан Гагиев живёт с женой Зиной Бачаевой в городе воинской славы Малгобеке. Дочка, внуки, родные и друзья уважают и дорожат им!

P. S. Встреча с этим замечательным, интеллигентным и скромным Человеком оставила у меня самые добрые впечатления. Хочется пожелать ему здоровья и радости жизни, а нам всем — побольше таких людей, как Улан Гагиев, в нашем обществе!