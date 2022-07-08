Недавно власти Назрани вместе с сотрудниками правоохранительных органов установили личность водителя транспортного средства, который нарушал общественный порядок: молодой автолюбитель рассекал площадку у фонтана в центре Назрани. Хулиганом оказался местный житель Тимур Муртазалиев. Тогда с ним провели воспитательную беседу, упрекнув в поведении, не свойственном настоящему мусульманину и ингушу.

Кто знает, может, именно этот досадный случай произвел на молодого человека сильное впечатление, следствием чего стало обращение Тимура в военкомат с просьбой добровольцем отправить его в армию для прохождения срочной службы в танковых войсках.

Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев по достоинству оценил поступок парня.

— Такое мужское поведение и решительность вызывают уважение и гордость за наше молодое поколение, — признался он в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Уверен, что Тимур достойно пройдет этот этап своей жизни и станет примером для многих своих сверстников.