Настоящий мужчина
Случай, изменивший восприятие жизни
Что ни говори, у нас хорошая молодежь. Учитывая пресловутую и, как теперь понятно, крайне разрушительную деидеологизацию, которую российскому обществу навязали в лихих 90-х, можно сказать — золотая. Да, бывает похулиганят. Кто из нас в молодости не баламутил, пытаясь привлечь к себе внимание?
Недавно власти Назрани вместе с сотрудниками правоохранительных органов установили личность водителя транспортного средства, который нарушал общественный порядок: молодой автолюбитель рассекал площадку у фонтана в центре Назрани. Хулиганом оказался местный житель Тимур Муртазалиев. Тогда с ним провели воспитательную беседу, упрекнув в поведении, не свойственном настоящему мусульманину и ингушу.
Кто знает, может, именно этот досадный случай произвел на молодого человека сильное впечатление, следствием чего стало обращение Тимура в военкомат с просьбой добровольцем отправить его в армию для прохождения срочной службы в танковых войсках.
Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев по достоинству оценил поступок парня.
— Такое мужское поведение и решительность вызывают уважение и гордость за наше молодое поколение, — признался он в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Уверен, что Тимур достойно пройдет этот этап своей жизни и станет примером для многих своих сверстников.