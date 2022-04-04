Смешно и грустно

Что еще хуже — передавать житейский опыт и навыки молодежи уже нет смысла. Получился, своего рода, поколенческий разрыв. А ведь желание держать коровушек никуда не исчезло: как-никак свое, натуральное, без концентратов молоко со сметаной и маслицем ни с чем не сравнишь.

Вот кормилицы и бродят по улицам городских кварталов, выщипывая траву на редких оазисах, не покрытых бетоном и асфальтом. Смешная и грустная картина...