Фотофакт

Смешно и грустно

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Стремительная и порой бездумная урбанизация (преобразование сельских населённых пунктов в городские) привела к тому, что привыкшие к тяжелому, но благородному сельскому труду наши женщины вдруг обнаружили, что их любимым буренкам негде пастись.

Что еще хуже — передавать житейский опыт и навыки молодежи уже нет смысла. Получился, своего рода, поколенческий разрыв. А ведь желание держать коровушек никуда не исчезло: как-никак свое, натуральное, без концентратов молоко со сметаной и маслицем ни с чем не сравнишь.

Вот кормилицы и бродят по улицам городских кварталов, выщипывая траву на редких оазисах, не покрытых бетоном и асфальтом. Смешная и грустная картина...

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