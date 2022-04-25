Ид аль-Фитр — это не просто религиозный праздник, после которого мусульмане могут приступить к обычному трёхразовому питанию. Если рассмотреть все составляющие праздника, можно понять, насколько велико его социальные значение. Обязательный для каждого мусульманина, за исключением неимущих, закят (милостыня) — огромная по своим масштабам благотворительная кампания.

По количеству человек, которым в этот день оказывается материальная помощь, праздник Ид аль-Фитра не сравнится ни с каким благотворительным фондом. А понимание того, что общество заботится о неимущих, вызывает в сердцах последних чувство благодарности и даже сглаживает выработанную от безысходности психологию недоверия, озлобленности и обиды.

Следует отметить и воспитательный момент в обязательном для каждого мусульманина совместном утреннем намазе и посещении могил предков. Это консолидирует общество, вырабатывает в каждом его представителе особое уважение к памяти, к прошлому, дух патриотизма и самоуважения.

Прекрасным и возвышенным является и то, что верующие со всех уголков мира, соседи, родственники поздравляют друг друга, ходят в гости. В этой атмосфере добра и милосердия стираются все разногласия, которые могли иметь место в течение года между соседями и родственниками. Просят прощения те, кто считает нужным это сделать ввиду нанесённой случайно или ещё по каким-либо причинам обиды.

Примирение в этот день считается наивысшим благочестием. Важен и тот момент, что прежде, чем отправиться с визитом к родственникам, живущим далеко, нужно поздравить рядом живущих соседей, укрепить мосты дружбы и взаимопонимания. Происходит своего рода обновление родственных, соседских и просто добрых общечеловеческих отношений. Как видим, в празднике заключены уникальные механизмы, объединяющие и сплачивающее общество.

Праздник несёт в себе также и завуалированную ценность — возможность создать семью. Юношам разрешается посетить дом своей избранницы, узнать её родственников. Другой такой возможности у представителя нашего народа, крайне сдержанного в этих вопросах, не представляется допустимым. Кроме того, разрешённый визит в любой дом, в любую семью, а в частности, к девушкам, для тех, кто ищет себе спутницу жизни, также является подвигающим фактором в социальном плане. Браков, заключенных по такой схеме, в ингушском обществе очень много, и в этом есть социальная ценность религиозного праздника Ид аль-Фитр.

Весь праздник несёт с собой чистоту помыслов: обязательное омовение каждого члена общества, новое одеяние, благоустроенные жилища, обновлённый интерьер дома, свежевыкрашенные заборы, праздничные дворы и раскрытые настежь ворота, зовущие каждого в дом, где ему будут рады независимо от степени родства и знакомства.

Помимо всего прочего, каждый человек нуждается в отдыхе, а праздник в истинном смысле этого слова делает перерыв в рутинной жизни человека. Важную роль в праздничных ритуалах играет и потребление пищи, халяльное застолье, недопустимость алкогольной продукции.

А радость, которую несёт праздник детям, не сравнима ни с чем! Все мы родом из детства и прекрасно помним это щемящее сердце чувство в ожидании праздничного дня. Сама праздничная атмосфера: новые наряды, так радующие не только детей, но и взрослых, сладости, которыми их одаривают в каждом дворе, — оказывает огромное влияние на психику детей, формируя их самосознание и закладывая ценностные ориентиры ислама.

В каждой детали этого яркого дня есть посыл к духовному возрождению, благочестию и нравственному совершенству. Всем своим существом праздник побуждает к созиданию, доброте и состраданию, помощи нуждающимся, сплоченности и взаимопониманию.

Отметим, что мусульмане ориентируется не на солнечный, а на лунный календарь, поэтому дата Ид аль-Фитр ежегодно сдвигается. В 2022 году праздник разговения, предположительно, отмечается 2 мая, а если быть точнее, то начинается он на закате в ночь на 2 мая — первый день новолуния.