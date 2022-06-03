Колледж представляет на выбор абитуриентам следующие специальности: «Сестринское дело. Медицинская сестра / медицинский брат» — 2 года и 10 месяцев; «Финансы. Финансист» — 1 год и 10 месяцев; «Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов» — 2 года и 10 месяцев; «Правоохранительная деятельность. Юрист» — 2 года и 6 месяцев; «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Техник» — 2 года 10 месяцев; «Информационные системы и программирование. Программист» — 2 года 10 месяцев.

«Профессиональный колледж осуществляет качественный учебный процесс и соответствует по материально-технической базе всем требования, предъявляемым к СПО», — говорит заведующая учебным отделом Хава Дугиева.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение дисциплинарной, междисциплинарной и профессиональной модульной подготовки, учебной практики, всех видов лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных учебными планами по программам подготовки специалистов среднего звена.

Кабинеты оснащены необходимой мебелью, специальным оборудованием и инструментарием, стендами, мебелью, фантомами, таблицами и муляжами согласно ФГОС по специальностям. Имеются также криминалистическая лаборатория (с инсценировкой места преступления); зал судебных заседаний; лаборатория сестринского дела; библиотека с читальным залом; электронная библиотека, несколько компьютерных классов, обеспеченных компьютерами с выходом в интернет. Активно используются в учебном процессе мультимедийные интерактивные доски и видеопроекторы.

На территории колледжа имеется спортивный зал и спортивная площадка. В распоряжении студентов актовый зал со сценой, оборудованный световой и звукоусилительной аппаратурой и мультимедийным проектором.

Но руководство колледжа на достигнутом не останавливается, ежегодно проводится модернизация учебно-материальной базы колледжа, осуществляются закупки более современного лабораторного и производственного оборудования и учебного инвентаря.

Большое внимание уделяется процессам информатизации как учебного процесса, так и управленческой деятельности.

Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные и другие помещения.

На высоком уровне проводится и воспитательная работа колледжа, направленная на формирование у студентов общечеловеческих ценностей, гуманности, патриотизма, любви к избранной профессии, воспитание культуры межнационального общения и пропаганды здорового образа жизни. В колледже систематически проводятся встречи с представителями профильных организаций и учебных заведений, с представителями законодательной и исполнительной власти, а также с представителями духовенства.

Студенты колледжа являются активистами волонтерской деятельности нашей республики. Принимают активное участие во всех республиканских общественных мероприятиях, в том числе в научно-практической деятельности (конференции, форумы, круглые столы, интеллектуальные игры) как в республике, так и в пределах СКФО.