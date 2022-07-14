Газоснабжение

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Назрань» выявили незаконные врезки промышленных потребителей Ингушетии

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Специалисты «Газпром межрегионгаз Назрань» совместно с представителями правоохранительных органов провели рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления газа промышленными предприятиями республики.

В ходе проверки установлено и отключено 18 коммунально-бытовых объектов, работавших без договора поставки газа. Ущерб от незаконных подключений к сетям газоснабжения превысил 13 млн рублей. По выявленным фактам составлены акты, материалы переданы в правоохранительные органы.

«Подобные ситуации абсолютно недопустимы. Заведомо нарушается закон, происходит пренебрежение правилами безопасности, создается угроза аварий, риск жизни и здоровью людей.

Мы продолжим вести работу с нарушителями всеми законными методами», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

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