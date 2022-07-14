Сотрудники «Газпром межрегионгаз Назрань» выявили незаконные врезки промышленных потребителей Ингушетии

В ходе проверки установлено и отключено 18 коммунально-бытовых объектов, работавших без договора поставки газа. Ущерб от незаконных подключений к сетям газоснабжения превысил 13 млн рублей. По выявленным фактам составлены акты, материалы переданы в правоохранительные органы.

«Подобные ситуации абсолютно недопустимы. Заведомо нарушается закон, происходит пренебрежение правилами безопасности, создается угроза аварий, риск жизни и здоровью людей.

Мы продолжим вести работу с нарушителями всеми законными методами», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.