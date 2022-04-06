Защита отрасли от санкций
Спикер парламента провел рабочую встречу с исполнительным директором ОАО «РН «Ингушнефть»
В республиканском парламенте прошла рабочая встреча председателя Народного собрания Ингушетии Магомета Тумгоева с исполнительным директором ОАО «РН «Ингушнефть» Умаром Балаевым. В обсуждении актуальных проблем предприятия принял участие глава комитета законодательного орган республики по экономической политике Ибрагим Боков.
Участники встречи обсудили проблемы и перспективы развития регионального нефтяного комплекса.
Умар Балаев в ходе беседы отметил, что нефтяная отрасль региона испытывает определенные трудности в связи с санкционными действиями западных стран. Речь идет о прекращении сотрудничества регионального отделения с крупнейшей нефтяной компанией Shell USA.
Магомет Тумгоев отметил важность оказания мер поддержки региональной нефтяной компании в силу сложившейся политической ситуации, когда нефтяные компании страны подвергаются жестким экономической санкциям.
«Нефтяная отрасль — опора экономики России, основной энергоресурс на планете, поэтому необходимо содействовать защите нефтяных комплексов, особенно местных, от внешнего санкционного давления. Более того, ОАО «РН «Ингушнефть» в тандеме с профильным холдингом имеет серьезные перспективы для роста», — подчеркнул председатель Народного собрания Ингушетии.