Встреча

Защита отрасли от санкций

Спикер парламента провел рабочую встречу с исполнительным директором ОАО «РН «Ингушнефть»

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В республиканском парламенте прошла рабочая встреча председателя Народного собрания Ингушетии Магомета Тумгоева с исполнительным директором ОАО «РН «Ингушнефть» Умаром Балаевым. В обсуждении актуальных проблем предприятия принял участие глава комитета законодательного орган республики по экономической политике Ибрагим Боков.

Участники встречи обсудили проблемы и перспективы развития регионального нефтяного комплекса.

Умар Балаев в ходе беседы отметил, что нефтяная отрасль региона испытывает определенные трудности в связи с санкционными действиями западных стран. Речь идет о прекращении сотрудничества регионального отделения с крупнейшей нефтяной компанией Shell USA.

Магомет Тумгоев отметил важность оказания мер поддержки региональной нефтяной компании в силу сложившейся политической ситуации, когда нефтяные компании страны подвергаются жестким экономической санкциям.

«Нефтяная отрасль — опора экономики России, основной энергоресурс на планете, поэтому необходимо содействовать защите нефтяных комплексов, особенно местных, от внешнего санкционного давления. Более того, ОАО «РН «Ингушнефть» в тандеме с профильным холдингом имеет серьезные перспективы для роста», — подчеркнул председатель Народного собрания Ингушетии.

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