Юбилей

Всегда в строю

Старожил депутатского корпуса Ингушетии празднует 85-летний юбилей

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Председатель Народного собрания Магомет Тумгоев вместе с членом Генсовета «Единой России» Юсупом Богатыревым и представителями регионального исполкома партии поздравил с днем рождения старейшего члена ВПП Хасана Местоева. Являясь членом партии, Хасан Магометгиреевич даже сейчас может дать фору многим молодым партийцам.

Свой путь он начинал с должности заместителя главы администрации города Назрани в отделе экономики, а это несомненно ответственное и важное направление.

По отзывам товарищей проявил во время работы три главных качества: высокая ответственность в исполнении порученного дела, требовательность как к себе, так и к коллегам в достижении поставленных задач, инициативность.

Как сообщил спикер ингушского парламента на своей странице Вконтакте, Хасан Магометгиреевич на заслуженном отдыхе, но это не мешает ему быть в центре событий, всегда навещать старых друзей и оставаться таким же активным.

«Несмотря на свой солидный возраст, он остается в строю и консультирует молодых специалистов в отделе экономики и является депутатом Назрановского городского совета четырех созывов. Эта встреча доставила нам массу положительных эмоций: таких людей среди нас очень мало, они как самородки. Их опыт, умения, мудрость бесценны. Я очень рад, что в наших рядах твердо занимает одну из ведущих позиций полный сил и энергии старожил депутатского корпуса», — пишет председатель Народного собрания.

Он пожелал коллеге крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

«В жизни было всякое. О трудностях стараешься не думать, времена были хорошие, только теплые воспоминания остались. Я прожил интересную и хорошую жизнь. И вот сегодняшний день еще один повод для радости», — отметил Хасан Магометгиреевич.

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