Страхование КАСКО: введение в тему

Основных типов страховых полисов для автомобилей в России, на данный момент, два – ОСАГО и КАСКО. Первый является обязательным для всех, второй можно оформить по желанию. При этом КАСКО страхование функционально включает в себя возможности полиса ОСАГО.

ОСАГО и КАСКО: в чём разница?

ОСАГО – обязательный полис, страхующий гражданскую ответственность владельца автомобиля. Простыми словами, в случае, если дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло по вине владельца, то страховая компания, выпустившая документ, покроет затраты на ремонт имущества тех участников движения, что оказались невиновными в возникновении аварии. Однако на ремонт собственного авто владелец ОСАГО рассчитывать не может.

Полис КАСКО (название происходит от перевода с голландского и расшифровывается как «корпус») в народе нередко именуется «круговым», так как он покрывает все без исключения аварийные ситуации. Таким образом, ремонт транспортного средства будет осуществлён за счёт страховой компании независимо от того, являлся ли при наступлении страхового случая держатель полиса его виновником.

Так как функционал полиса КАСКО включает расширенный арсенал средств, то и стоит он значительно дороже.

Предложение Тинькофф

Компания Тинькофф оказывает услуги по автомобильному страхованию во всех рыночных нишах, включая КАСКО страхование. Стоимость полиса рассчитывается исходя из анализа ряда параметров, таких как стаж вождения, история аварий и некоторых других. Тем не мене, при оформлении в Тинькофф никаких документов предоставлять не нужно – сотрудники воспользуются открытыми базами данных.

Калькулятор расчёта стоимости полиса есть на сайте банка Тинькофф, производится операция за 2 минуты. Для водителей с идеальной репутацией возможна скидка на оформление до 30%. Среди других преимуществ оформления полиса в банке – бесплатная эвакуация с места аварии (если её стоимость находится в пределах 10 тысяч рублей), ремонт стекол, фар и зеркал без справок и бонусы на пользование другими предложениями сервисов и компаний Тинькофф.