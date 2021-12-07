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Судебные приставы Ингушетии наладят горячую линию для сообщений о фактах коррупции

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8 декабря 2021 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии для граждан будет работать горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

— Горячая линия будет организована в рамках проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение граждан и профилактику коррупционных правонарушений, — пояснил собеседник. — На прямую линию по номеру телефона 8 (8734) 55-19-97 каждый гражданин может сообщить информацию о неисполнении служебных обязанностей сотрудниками ведомства, нарушениях требований к служебному поведению, случаях конфликта интересов, превышении служебных полномочий, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

По словам Бузуртанова, в этот день сотрудники отделения собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия будут принимать звонки с 09:00 до 18:00. Конфиденциальность поступившей информации гарантирована.

— Каждое обращение в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования при наличии в действиях должностных лиц нарушений, — отметил он.

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