УФССП

Меры поддержки граждан

Судебные приставы Ингушетии поддержат граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

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Сложная экономическая ситуация в стране заставляет органы исполнительной власти искать способы поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, судебные приставы готовы предоставить отсрочку или рассрочку исполнения исполнительного документа таким гражданам, они имеют право обратиться в суд или иной орган и должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением. Об этом газете «Ингушетия» рассказала врио начальника отдела организации исполнительного производства Милана Исаева.

— Отсрочка означает изменение срока исполнения требований исполнительного документа и их перенос на более поздний срок по сравнению с тем, который был определен решением суда или установлен законом, — пояснила собеседница. — Рассрочка исполнения представляет собой исполнение с определенным интервалом времени, например, уплата денежной суммы путем внесения ежемесячных платежей в определенном размере. Как правило, рассрочка предоставляется в случае невозможности выплаты единовременно задолженности, но при этом имеются условия для выплаты долга частями.

Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника и иными причинами, препятствующими исполнению исполнительного документа.

Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки законодательством не установлен, поэтому в каждом конкретном случае суд, исходя из представленных доказательств, устанавливает наличие или отсутствие таких оснований.

Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки решается судом не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также требований справедливости и соразмерности.

Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа в любое время после вступления в законную силу решения суда. В таких случаях физические лица и организации освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Собеседница подчеркнула, что ФССП России рекомендует не избегать взаимодействия с судебным приставом, в случае если граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не могут исполнить свои обязательства, и воспользоваться возможностью предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта или акта иного уполномоченного органа или лица.

 

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