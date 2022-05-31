— В данной акции по добровольной сдаче донорской крови приняли участие как сотрудники аппарата управления, так и судебные приставы подразделений, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — Большинство участников акции сдают кровь регулярно на протяжении многих лет, считая донорство своим гражданском долгом и возможностью спасти чью-то жизнь.

Сотрудники Республиканской станции переливания крови выразили признательность судебным приставам и всем донорам за их неоценимый вклад в развитие и поддержку добровольного донорства региона.