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Гражданский долг

Судебные приставы Ингушетии приняли участие в акции по сдаче крови

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Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии посетили Республиканскую станцию переливания крови для участия в безвозмездной донорской акции. Сдача крови была организована в рамках Всероссийской акции «Судебные приставы — детям», приуроченной к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

— В данной акции по добровольной сдаче донорской крови приняли участие как сотрудники аппарата управления, так и судебные приставы подразделений, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — Большинство участников акции сдают кровь регулярно на протяжении многих лет, считая донорство своим гражданском долгом и возможностью спасти чью-то жизнь.

Сотрудники Республиканской станции переливания крови выразили признательность судебным приставам и всем донорам за их неоценимый вклад в развитие и поддержку добровольного донорства региона.

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