— Помимо сотрудников органа принудительного исполнения республики в акции участвовали представители 8 команд региональных ведомств, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель главного судебного пристава Ингушетии Низами Бузукашвили. — Победу в памятном турнире одержала команда ОМВД по г. Назрани, которая в финальном матче со счетом 5:4 выиграла у представителей аппарата МВД России по Республике Ингушетия.

Собеседник подчеркнул, что общероссийскую памятную акцию проводит Федеральная служба судебных приставов. Турниры посвящены памяти героев Ленинграда.

Напомним, что в мае 1942 года в блокадном городе между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода имени И. В. Сталина состоялся легендарный футбольный матч, который позже назвали «Матчем жизни». В осажденном городе футболисты нашли возможность для тренировок и проведения игры, несмотря на блокаду и голод, которым подверглись жители Ленинграда.