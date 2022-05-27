Футбол

В память о «Матче жизни»

Судебные приставы Ингушетии приняли участие в футбольном турнире в честь героев блокадного Ленинграда

0

В рамках общероссийской памятной акции «80-летию матча в блокадном Ленинграде — 80 турниров по мини-футболу» сотрудники УФССП России по Ингушетии приняли участие в товарищеском турнире, который прошел на стадионе «Динамо» в г. Назрани.

— Помимо сотрудников органа принудительного исполнения республики в акции участвовали представители 8 команд региональных ведомств, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель главного судебного пристава Ингушетии Низами Бузукашвили. — Победу в памятном турнире одержала команда ОМВД по г. Назрани, которая в финальном матче со счетом 5:4 выиграла у представителей аппарата МВД России по Республике Ингушетия.

Собеседник подчеркнул, что общероссийскую памятную акцию проводит Федеральная служба судебных приставов. Турниры посвящены памяти героев Ленинграда.

Напомним, что в мае 1942 года в блокадном городе между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода имени И. В. Сталина состоялся легендарный футбольный матч, который позже назвали «Матчем жизни». В осажденном городе футболисты нашли возможность для тренировок и проведения игры, несмотря на блокаду и голод, которым подверглись жители Ленинграда.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский футболист Магомед Оздоев покидает питерский «Зенит»
За 30 лет в Ингушетии построено и оснащено более 40 объектов для системы здравоохранения
В городе Назрани Ингушетии начата реконструкция улицы Руслана Аушева
В городе Назрани Ингушетии завершается обновление покрытия дороги на улице Мальсагова
Ингушский дзюдоист Эльдар Эсмурзиев стал призером юношеского первенства в Грозном
В Ингушетии состоится фестиваль-конкурс «Танец — язык мира»
Ингушские школьники присоединились к акции «Клумба дружбы»
Калиматов заявил, что Ингушетия состоялась благодаря его предшественникам Аушеву, Зязикову и Евкурову
В Назрановском районе Ингушетии усилили работу по участию в весенней призывной кампании
В столице Ингушетии в День защиты детей пройдут праздничные мероприятия
Министр образования и науки Ингушетии ответила на вопросы выпускников

Главное

Яндекс.Метрика

 