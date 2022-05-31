УФССП

Лица родителей

Судебные приставы Ингушетии составили «портрет должника по алиментам»

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В рамках Всероссийской акции «Судебные приставы — детям» судебные приставы республики составили «портрет должника по алиментам». Его характерные черты в беседе с корреспондентом «Ингушетии» описал представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

— На основании сводных данных о должниках, в отношении которых в подразделениях Управления ФССП России по Ингушетии возбуждены исполнительные производства по взысканию алиментов, установлено, что среднестатистическим должником по алиментам является мужчина 30-40 лет, ведущий асоциальный образ жизни, не имеющий постоянного дохода или ведущий неофициальную трудовую деятельность и скрывающий свои постоянные источники дохода, — рассказал собеседник. — Он лишь изредка интересуется жизнью своих детей и практически не участвует в их воспитании. Что касается слабого пола, то здесь картина такая: это женщина 25-35 лет, безработная. У большинства должниц дети проживают со своими отцами или опекунами, в трех случаях — в детских домах. Из общего числа должников по алиментам 93% составляют мужчины, 7% — женщины. Официальный источник дохода имеют 38% должников по алиментам из общего числа.

По словам Бузуртанова, на исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия находится 198 исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментным обязательствам.

— На сегодняшний день в Ингушетии почти каждый родитель, обязанный уплачивать алименты, ограничен в праве выезда за пределы страны, а каждый неплательщик алиментов, имеющий водительские права — в праве управления транспортными средствами, — подытожил он.

 

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