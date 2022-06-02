Судебными приставами Ингушетии уделяется пристальное внимание исполнению исполнительных документов, связанных с защитой прав и интересов несовершеннолетних граждан, они являются социально значимыми и их исполнение подлежит постоянному контролю. Речь идет об исполнительных производствах, связанных с воспитанием детей (отобрание и возвращение ребенка, определение его места жительства, определение порядка общения с несовершеннолетними), предоставление жилья детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, и, конечно же, о взыскании алиментных платежей. Подробнее об акции — в беседе корреспондента газеты «Ингушетия» с врио руководителя республиканского Управления ФССП России Низами Бузукашвили.

— Низами Семенович, скажите, много ли у нас в регионе проживает граждан, которые в принудительном порядке оплачивают алименты и какими способами судебные приставы побуждают их исполнять свой родительский долг?

— В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия на сегодняшний день на исполнении находятся 198 исполнительных производств по взысканию алиментных платежей. Перечень мер, применяемых к должникам по алиментам, довольно обширен. Например, судебные приставы могут наложить арест на банковские счета и обратить взыскание на имущество должника, ограничить в специальном праве управления транспортными средствами и в праве выезда за пределы РФ, привлечь к административной и уголовной ответственности.

На сегодняшний день в Ингушетии почти каждый родитель, обязанный уплачивать алименты, ограничен в праве выезда за пределы страны, а каждый неплательщик алиментов, имеющий водительские права, — в праве вождения автомобилем.

— А в каком случае судебные приставы могут неплательщиков алиментов привлечь к административной и уголовной ответственности?

— В случае непредоставления судебному приставу достоверной информации о себе должнику грозит административный штраф по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в размере от 1000 до 2500 рублей. Если же должник без уважительных причин в течение двух месяцев уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, то судебный пристав — исполнитель может его привлечь к административной ответственности по статье 5.35.1. КоАП РФ.

По протоколу 5.35.1 возможны такие санкции, как административное задержание с максимальным сроком на 15 суток, либо обязательные работы — до 150 часов, либо штраф 20 тысяч рублей. Если данная административная мера воздействия не окажет влияния на должника, судебным приставом применяется крайняя мера воздействия на должников по алиментам — привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, согласно которой осужденному назначается наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

— Какие изменения появились в законодательстве по отношению к тем, кто не платит алименты?

— С 2022 года перечень доходов, с которых могут взыскиваться алименты значительно расширен. Виды денежных поступлений, с которых удерживаются алименты на несовершеннолетних детей, утвержден Постановлением Правительства РФ № 1908 от 02.11.2021. Теперь они включают в себя доходы физических лиц и предпринимателей на НДП (самозанятых); доходы от сдачи имущества в аренду и наём; дивиденды, купоны, дисконты по операциям с ценными бумагами, но за минусом расходов; проценты, начисленные по банковским счетам и вкладам; НДФЛ, возвращенный в порядке оформления вычетов.

С 10 января 2022 года административная и уголовная ответственность закреплена даже за частичную неуплату алиментов. Чтобы получить освобождение от ответственности, должнику необходимо полностью оплатить сумму алиментного долга.

— Если должник по алиментам не работает, может ли судебный пристав поспособствовать его трудоустройству?

— Прежде чем ходатайствовать о привлечении к административной или уголовной ответственности, судебные приставы — исполнители принимают меры по направлению неработающих должников для постановки на учет в центре занятости с целью обращения взыскания на пособие по безработице, после чего алименты удерживаются с данного дохода.

— Куда и в каком порядке обращаться взыскателям по вопросу взыскания алиментов по решению суда?

— Жители Ингушетии могут обратиться к судебным приставам с помощью «Интернет-приемной», доступной на официальном сайте Управления ФССП России по Республике Ингушетия на главной странице в разделе «Обращение». С помощью данного сервиса взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде.

Также прост и удобен в обращении сервис «Запись на личный прием». С его помощью граждане могут оставить заявку на запись на личный прием к начальникам отделений — старшим судебным приставам районных и городских отделений, их заместителям и к судебным приставам — исполнителям. Запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим, и производится на имеющиеся свободные периоды времени. После заполнения формы предварительной записи будет показан перечень документов, который необходимо иметь с собой.

Для получения подробной информации о ходе исполнительного производства на портале Госуслуг и функционирует сервис ФССП России «Ход исполнительного производства», который предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации или ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Для входа в личный кабинет достаточно иметь учетную запись на Едином портале государственных услуг. Сервис позволяет удаленно взаимодействовать со службой путем подачи заявлений, обращений или ходатайств. Кроме того, у сторон исполнительного производства (должников и взыскателей) имеется возможность оформлять подписки на получение электронных копий процессуальных документов, вынесенных судебным приставом — исполнителем в рамках исполнительного производства.