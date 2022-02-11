— Получить информацию по вопросам деятельности службы можно будет по номеру группы телефонного обслуживания 8 (8734) 55-19-75, — рассказал собеседник. — По вопросам, требующим безотлагательного решения, необходимо обращаться по телефону дежурной части управления 8 (8734) 55-19-96.

Бузуртанов пояснил, что свои обращения граждане могут оставить в специальных ящиках для приема корреспонденции, которые установлены на входе в каждом подразделении судебных приставов. Выемка документов происходит ежедневно. Отправить документы можно также посредством интернет-приемной, которая находится в разделе «Обращения» на официальном сайте ФССП.

— Для получения информации о наличии задолженности можно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства, а также сервисом «Ход исполнительного производства» на портале Госуслуг, — добавил он.