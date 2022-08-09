Информируя о распределении запасов нефти по месторождениям, директор Южного филиала ФГБУ ВНИГНИ Магомед Шадиев сказал, что добыча углеводородного сырья осуществляется на пяти месторождениях: Малгобек-Вознесенском, Карабулак-Ачалукском, Заманкульском, Серноводском, Алханчуртском.

Шадиев обратил внимание, что для реализации нефтегазового потенциала необходимо совершенствовать процессы нефтепереработки, создать новые нефтеперерабатывающие мощности.

О деятельности предприятия рассказал исполнительный директор «Ингушнефть» Умар Балаев. Он сообщил, что с 2019 по 2021 год добыто 152 208 тонн нефти, а с начала этого года — 28 445 тонн. В распоряжении организации 614 скважин, из них действующий фонд — 95 скважин. При необходимости компания проводит ремонтно-сервисное обслуживание, к примеру, капремонт выполнен на 24 скважинах, а на 384 скважинах — подземный ремонт.

Переходя к вопросу нарушений природоохранного законодательства гражданами, Балаев отметил, что с прошлого года выявлено 10 несанкционированных врезок и отводов в линии нефтепроводов, установлен факт умышленного повреждения имущества компании. По всем нарушениям были направлены заявления о преступлениях в органы внутренних дел Назрановского и Малгобекского районов, по результатам которых возбуждено 5 уголовных дел.

В свою очередь представители межрегиональных управлений Россельхознадзора и Росприроднадзора обратили внимание на нарушения природоохранного законодательства, выявленные по итогам проверок в отношении «Ингушнефти». По ним выписаны предписания и наложены штрафы.

Начальник департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу Станислав Вертий рассказал о недропользователях, видах лицензий, участках недр, а также запасах и ресурсах нефти, подчеркнув, что для максимальной результативности их нужно эффективно применять. Он отметил, что у региона есть большие перспективы, добавив, что новые пути развития требуют и новых инвестиций.

Отмечено, что в этом году компанией «Центргеко Холдинг», в которую с марта прошлого года входит «Ингушнефть», была закуплена буровая установка, с помощью которой планируется пробурить первые скважины с горизонтальным окончанием на Западном лицензионном участке Малгобек-Вознесенского месторождения.

«Мы намерены вовлечь в процесс бурения не только свой персонал, но и специалистов из числа местных жителей с профильным образованием и наличием опыта работы в проектах крупных буровых компаний на караган-чокракских отложениях», — заявил директор.

Кроме этого, для увеличения добычи в компании разработан план по переводу скважин на механизированную добычу с использованием электроцентробежного насоса, запланировано привлечение сторонней организации по капремонту скважин для выполнения сложных внутрискважинных работ.

В заключение и. о. премьер-министра указал на необходимость планомерной модернизации предприятия путем вывода из эксплуатации устаревших производств, а также важность разработки и внедрения более эффективных технологий производства. Соответствующие поручения были озвучены по итогам совещания.