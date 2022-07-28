— За 6 месяцев 2022 года на исполнении в республиканском УФССП России находилось 1787 исполнительных производств о взыскании заработной платы, — пояснил собеседник. — Фактическим исполнением окончено 1211 исполнительных производств на общую сумму 18 млн 526 тыс. рублей. В результате проведенной судебными приставами Ингушетии работы в текущем году взыскано и перечислено гражданам более 19,5 млн рублей заработной платы, в том числе и по частично исполненным исполнительным производствам.

По словам Бузуртанова, взыскание заработной платы происходит в порядке, предусмотренном законодательством «Об исполнительном производстве».

— Должнику предоставляется 5 дней для добровольного исполнения решения суда, — напомнил он. — Если предприятие не выплачивает долг в этот период, судебный пристав применяет меры принудительного исполнения. В их числе — обращение взыскания на денежные средства. Если денежные средства на счетах отсутствуют, сотрудник службы выявляет имущество, принадлежащее предприятию, и арестовывает. Поступившие средства в результате реализации имущества также перечисляются взыскателю. В случае уклонения руководством организации от выплаты заработной платы предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ. Это неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Бузуртанов добавил, что Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия настоятельно рекомендует гражданам и представителям юридических лиц не скрываться от выполнения своих обязательств и своевременно оплачивать долги. Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном сайте службы с помощью интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств».