TEA NEXT идет на Восток: «Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи

Таким образом, будет полностью завершен первый этап проекта TEA NEXT и обеспечена готовность инфраструктуры новой магистральной ВОЛС между основными городами Европейской части России и территории за Уралом и Сибирью, а также возможность использовать инфраструктуру TEA NEXT для продления в направлении Монголии и Китая.

«Проект TEA NEXT является одним из ключевых для «Ростелекома», особенно с учетом приоритетных задач, поставленных «Стратегией развития отрасли связи до 2035 года», утвержденной правительством РФ в ноябре этого года. В ней, в частности, отмечена важность модернизации действующих магистральных сетей связи с использованием отечественного оборудования и волоконно-оптического кабеля. Проект напрямую нацелен на наращивание экспортного телекоммуникационного потенциала страны, связанного с ростом трафика, передаваемого между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Клиенты ТЕА NEXT смогут арендовать темные волокна и размещать собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута будущей ВОЛС, что позволит организовать новое поколение магистральных сетей связи внутри страны, а также международных транзитных линий между разными регионами мира.

Напомним, что общая протяженность российского сегмента ВОЛС TEA NEXT составляет около 11 тыс. км. В конце 2022 года завершено строительство первой очереди линии связи, соединившей города Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области. Протяженность этого участка магистральной линии связи составила около 560 км.

При строительстве новой ВОЛС использованы оптические волокна категории G.654, которые впервые применяются для строительства ВОЛС в нашей стране и обеспечивают возможность организации каналов до 400 Гбит/с с общей пропускной способностью до 16 Тбит/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM .

ВОЛС планируется вводить в эксплуатацию поэтапно. Первая и вторая очередь первого этапа общей протяженностью около 1 400 км, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, а также продление между городами Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области, будут запущены в коммерческую эксплуатацию в I квартале 2024 года. До конца 2025 года планируется завершить первый этап целиком, продлив линию до Монголии и Китая. В 2026 году будет полностью готова вся наземная часть линии связи, которая входит во второй этап стройки, проходящей по территории России. Параллельно будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Египет.

При строительстве новой ВОЛС используются новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток — Москва не превысит 90 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс.

Заказчики получат от ООО «Атлас» в долгосрочное пользование (до 20–25 лет) инфраструктуру первого уровня — темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM-оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС. Таким образом, компании смогут использовать темные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля — вплоть до 2045 года. При этом заказчики смогут свободно заменить или модернизировать активное DWDM-оборудование, что позволит оптимально использовать ресурс оптических волокон.

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