Технологии накоплений: почти половина жителей Юга России копят на пенсию онлайн

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка:

«Сегодня порядка 1,5 млн россиян копят на свою негосударственную пенсию с помощью индивидуальных пенсионных планов СберНПФ. В последнее время притоку новых клиентов активно способствует сервис „Пенсионная витрина“. Он расположен во вкладке „Пенсии“ в СберБанк Онлайн. Здесь удобно узнать размер своей будущей страховой пенсии, определить, насколько он соответствует представлениям человека о комфортном пенсионном доходе, сделать вывод о необходимости самостоятельных накоплений, и, как дополнительное решение, — подключить индивидуальный пенсионный план, позволяющий делать сбережения в комфортном для клиента режиме. Судя по опросам, чтобы обеспечить себя всеми необходимыми для комфортной жизни в пожилом возрасте благами, жителям Юга России и СКФО необходимо в среднем получать более 50 тысяч рублей в месяц».

Интерес к пенсионным продуктам СберНПФ у краснодарцев и ростовчан, несмотря на экономическую турбулентность, сохраняется: количество привлечённых средств по договорам ИПП за текущий период в Краснодаре составило 55,9 млн рублей, в Ростове-на-Дону — почти 45 млн рублей. Это примерно на уровне первого полугодия 2021 года.

Сейчас индивидуальные пенсионные планы чаще всего открывают люди в возрасте 35-44 лет — их доля составляет 40% от общего количества клиентов СберНПФ. Число клиентов в возрасте 45-54 лет за последний год увеличилось — сейчас их 29% против 25% в первом полугодии 2021 года. Около 60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно. Еще 25% делают это раз в год, 15% — раз в квартал.

Почти половина южан предпочитают пополнять ИПП на цифровых площадках, без визитов в офис. Через приложение СберБанк Онлайн и сайт СберНПФ в первом полугодии 2022 года в Краснодаре было привлечено около 19 млн рублей, в Ростове-на-Дону — 12,5 млн рублей. Цифровой формат удобен и для регулярного пополнения пенсионного счёта. Например, в мобильном приложении СберБанк Онлайн есть возможность подключить автоплатёж. И с помощью этой опции в первом полугодии 2022 года клиенты пополняли свои счета в 3 раза чаще, чем за аналогичный период 2021 года.