Теперь у ваших подчиненных появится больше времени на работу: представляем сервис «1С: Кабинет сотрудника»

0

«1С: Кабинет сотрудника» — это сервис кадрового электронного документооборота, сотрудник может обмениваться документами с бухгалтерией и отделом кадров из мобильного приложения или через интернет-портал сервиса. Не нужно тратить время на получение документов, ничего не потеряется, даже если сотрудник и отдел кадров находятся в разных городах.

Как работает сервис

«1С: Кабинет сотрудника» позволяет работнику отправлять заявления на отпуск и отгулы за свой счет, запрашивать расчетные листы по зарплате, авансовые расчеты и больничные. Вся коммуникация происходит через мобильное приложение. Последнее связано с «1С», поэтому весь документооборот автоматически попадает в программу. Не нужно тратить время и бумагу на оформление документов и забирать их лично.

Такой подход удобен как для ваших сотрудников, так и для отдела кадров и бухгалтерии. Никому из них больше не нужно отвлекаться от своей работы, а главное, ни один документ больше не потеряется, как это часто бывает при использовании бумажного носителя.

Кадровиков и бухгалтеров перестанут отвлекать по незначительным задачам: проверить какие-либо сведения, уточнить количество отгулов или дней отпуска, выписать справку по форме 2-НДФЛ и так далее. Все эти операции сотрудник сможет проделать сможет проделать сам в привычном формате мобильного приложения или удобного интернет-портала.

Плюсом является и упрощение адаптации в компании новых сотрудников. Поскольку с мобильным приложением можно легче и быстрее получить все необходимые на первых этапах работы документы. Бизнес-процессы в компании ускоряются за счет использования «1С: Кабинет сотрудника».

Возможности «1С: Кабинет сотрудника» для сотрудника:

• сотрудник видит данные о зарплате и расчетные листы в реальном времени у себя в смартфоне или компьютере;• сотрудник всегда знает, сколько дней отпуска у него есть и может подать электронное заявление на отпуск в любой момент;
• если сотрудник понимает, что не успевает на работу, он может быстро написать заявление об отсутствии;
• если какие-то данные работника поменялись, он без труда сможет подать их в кадры или бухгалтерию через мобильное приложение;
• наконец, запросить любые стандартные справки.

Возможности «1С: Кабинет сотрудника» для бухгалтера и кадровика:

• бухгалтер может передавать расчетные листки сотруднику прямо в приложении и иметь подтверждение о получении документа;
• бухгалтеру не нужно принимать и обрабатывать вручную запросы на получение справок, например, 2-НДФЛ, все запросы из приложения автоматически попадают в «1С»;
• отделу кадров не нужно самостоятельно вносить изменения в карточки сотрудников, например, об изменении фактического адреса, сотрудник сам заносит информацию с помощью сервиса, а кадры лишь утверждают изменения.

Подробности о внедрении сервиса «1С: Кабинет сотрудника» и любые вопросы можно уточнить у партнеров дистрибьютора 1С-ГЭНДАЛЬФ в Республике Ингушетия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии открыли автодорогу «Экажево-Сурхахи» после капремонта
Минцифры Ингушетии проводит конкурс среди разработчиков программного обеспечения
Четверо участников террористической организации «Имарат Кавказ» предстанут перед судом
В Ингушском госуниверситете прошёл фольклорно-этнографический праздник «Сесарий ц1ай»
В Национальной библиотеке Ингушетии состоится презентация книги Ашат Кодзоевой «Родина — во мне»
Сельским школьникам Ингушетии рассказали об угрозах терроризма
Вечер родного языка провели для школьников села Алкун Ингушетии
Ценным приобретением фольклорной экспедиции РДНТ Ингушетии стал архив артистки Мадины Евлоевой
Ингушетия запускает круглогодичную ярмарку с фудкортами
В Москве определили обладателя кубка постпредства Ингушетии по мини-футболу
Единороссы Ингушетии провели мониторинг цен на экипировку для военнослужащих

Главное

Яндекс.Метрика

 