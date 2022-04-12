В начале 1811 года несколькими указами императора Александра I местные гарнизонные роты и уездные команды, подчинённые гражданскому начальству и выполнявшие обязанности по охране внутреннего порядка, были переданы из гражданского ведения в военное подчинение. На их базе в губернских городах европейской России были сформированы внутренние гарнизонные батальоны, сведённые в бригады внутренней стражи, которые, в свою очередь, объединены в округа внутренней стражи. Возглавил внутреннюю стражу генерал-адъютант Евграф Комаровский. Прошло больше двухсот лет, однако внутренняя стража по-прежнему выполняет свои обязанности по охране внутреннего порядка в российском государстве. Теперь эта ответственная миссия легла на плечи Росгвардии, а точнее — на ее подразделения, исполняющие государственную функцию по осуществлению федерального государственного контроля (надзора). Понятно, что задачи, стоящие перед росгварейцами, со временем стали сложнее и «тоньше».

— В рамках Управления Росгвардии по Республике Ингушетия данные полномочия реализует отделение государственного контроля посредством проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, — рассказал газете «Ингушетия» начальник отделения подполковник полиции Павел Грещишин. — К примеру, на объектах топливно-энергетического комплекса. ТЭК является основным сектором экономики, влияющим на структуру национальной экономики, обеспечивающим развитие социальной сферы и создающим возможности для экономического роста в стране. Ресурсообеспечение страны и его отдельных регионов напрямую зависит от стабильных результатов работы топливно-энергетического комплекса. А это — нормальное функционирование жизненно важных объектов социальной инфраструктуры, таких как больницы, школы, детсады и т. д. Кроме того, объекты ТЭК — это еще объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, сланцевой, угольной, торфяной промышленности, объекты нефтепродуктообеспечения, газоснабжения, теплоснабжения. Вне всякого сомнения, учитывая различные факторы, таким важным объектам присваивается определенная категория опасности, и именно их мы контролируем в первую очередь. Совершение актов незаконного вмешательства на таких объектах может причинить вред жизни и здоровью людей, окружающей природной среде. Следовательно, государство уделяет особое внимание безопасности данной отрасли.

— Для профилактики подобных происшествий подразделение государственного контроля Росгвардии в Ингушетии заблаговременно выявляет нарушения обязательных требований, устанавливает причины и условия, способствующие их появлению, и, конечно, осуществляет контроль за их устранением, — присоединился к беседе сотрудник отделения, старший лейтенант полиции Ромазан Яндиев. — Напомню, что подразделения государственного контроля вошли в состав Росгвардии в 2016 году, и с того времени принято очень много нормативно-правовых актов, закрепляющих права и обязанности сотрудников, права и обязанности подконтрольных субъектов, а также документов, регламентирующих порядок осуществления федерального государственного контроля. С каждым годом законодательство в этой сфере актуализируется, о чем в рамках программы профилактики нарушений обязательных требований доводится до подконтрольных субъектов. Кроме того, вся информация, в том числе планы проверок и различные аналитические материалы, согласно действующему законодательству, размещается на официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Ингушетия.

— С момента создания наших подразделений действительно изменилось многое, — добавил Грещишин. — Развитие Росгвардии незамедлительно повлекло за собой совершенствование законодательства в сфере нашей ответственности. По всем, даже самым сложным случаям наработана необходимая практика, все проблемные вопросы рассмотрены вышестоящим командованием и в большинстве случаев уже отражены в нормативной базе. Кроме того, проверки любых объектов требуют от нас определенной подготовки и наличия ряда технических средств, с помощью которых она осуществляется. В настоящее время и эта проблема решена, что в целом позволяет выполнять возложенные задачи в полном объеме.