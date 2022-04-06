Профилактика

Борьба с наркотиками

Транспортные полицейские Ингушетии подключились к антинаркотической операции «Дети России — 2022»

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В период с 4 по 13 апреля 2022 года на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте пройдет межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России — 2022».

— Цель данной операции — предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, — рассказал газете «Ингушетия» оперуполномоченный отдела по противодействию незаконному обороту наркотиков майор полиции Ахмед Шаухалов.

По его словам, в период проведения операции сотрудниками отдела совместно с работниками Терского военизированного отряда на станции Назрань на наиболее травмоопасных участках железной дороги будут проводиться рейдовые профилактические мероприятия, а также лекции и беседы в учебных заведениях, наиболее приближенных к железной дороге. Там молодежи расскажут о вреде употребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством России за их незаконный оборот.

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