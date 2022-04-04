Профилактика ДТП

Дети и железная дорога

Транспортные полицейские Ингушетии проведут на железной дороге профилактическую акцию

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В период с 4 по 8 апреля на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте пройдет профилактическая акция «Дети и железная дорога».

— Акция направлена на профилактику транспортных правонарушений с участием несовершеннолетних, создающих угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта, в том числе со стороны так называемых «граффитистов» и «зацеперов», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела лейтенант полиции Рахман Ахильгов. — Главная же задача акции — предотвращение детского травматизма на объектах оперативного обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.

По словам собеседника, в период проведения профилактической акции сотрудниками линейного отдела, совместно с работниками ведомственной (военизированной) охраны Терского отряда на станции Назрань на наиболее травмоопасных участках железной дороги будут проводиться рейдовые профилактические мероприятия, а также лекции и беседы в учебных заведениях, наиболее приближенных к железной дороге.

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