— Акция направлена на профилактику транспортных правонарушений с участием несовершеннолетних, создающих угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта, в том числе со стороны так называемых «граффитистов» и «зацеперов», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела лейтенант полиции Рахман Ахильгов. — Главная же задача акции — предотвращение детского травматизма на объектах оперативного обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.

По словам собеседника, в период проведения профилактической акции сотрудниками линейного отдела, совместно с работниками ведомственной (военизированной) охраны Терского отряда на станции Назрань на наиболее травмоопасных участках железной дороги будут проводиться рейдовые профилактические мероприятия, а также лекции и беседы в учебных заведениях, наиболее приближенных к железной дороге.