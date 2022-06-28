Содержание этого афоризма, без всякого сомнения, можно отнести к героине нашего повествования Азе Евлоевой, которая была и остаётся ярким приверженцем родного материнского языка, на котором впервые она произнесла слово «нана». И неслучайно ее основное поэтическое творчество создано и опубликовано на ингушском языке, а научные труды посвящены исследованию родной летописи.

Родилась Аза Мухтаровна Евлоева в одном из красивейших уголков Ингушетии — сельском поселении Галашки, где гармонично связаны горный ландшафт, чистый воздух, родниковые воды и плодородная земля. Повзрослев, будучи поэтессой, она не раз будет воспевать в своих поэтических произведениях эти экзотически-красивые и до боли родные места.

Аза стала вторым желанным ребенком в многодетной, дружной семье Евлоевых. Родители девочки Мухтар Абдулаевич Евлоев и Фасиман Дарбдаевна Хашиева считались уважаемыми людьми в обществе, потому как относились к исключительно набожному и трудолюбивому крестьянскому сословию. Детей своих они воспитывали в строгости, в духе ингушских традиций и обычаев. Самое примечательное то, что к образованию своих шестерых детей они отнеслись очень ответственно.

«Конечно, мое становление произошло благодаря моим родителям — говорит Аза, — ведь только они могут приучить своего ребенка быть послушным, усидчивым и познавательным. Мои родители приложили немало усилий для того, чтобы я стала тем, кем являюсь сейчас. И за это я им низко кланяюсь и говорю огромное спасибо».

Как рассказывают ее родные, Аза с самого раннего детства была приобщена к чтению книг, а сказки она полюбила ещё раньше. Девочка проводила довольно много времени с бабушкой по матери, общение с которой дали возможность прекрасно владеть богатым ингушским языком. Часами она могла сидеть и слушать рассказы старших, а потом, будучи школьницей, с удовольствием читала детскую литературу и очень прилежно относилась к учебе. А когда в бытовом общении она улавливала какое-то незнакомое слово на ингушском языке, никому не давала покоя до тех пор, пока не поймет его смысл и предназначение.

Свое среднее образование Аза Евлоева получила в Галашкинской средней школе. Именно здесь в стенах родной школы начинают формироваться ее взгляды на жизнь. По отзыву ее бывших учителей и руководства школы, Аза Евлоева пользовалась уважением у преподавателей, а среди своих одноклассников она отличалась сообразительностью. Активно участвовала в общественной жизни школы.

Уже в школьные годы Аза мечтает стать филологом, и для достижения этой цели она постоянно интересуется ингушским языком и литературой. И в школе, и дома её «вторым хлебом» были книги, с которыми она очень редко расставалась.

По окончании школы, имея все козыри по всем предметам, Аза без всяких проблем поступила в Чечено-Ингушский государственный университет на факультет «Русский язык и литература, ингушский язык и литература», который успешно окончила в 1990 году.

В период своего студенчества в стенах ЧИГУ она оставила о себе самое доброе имя по всем человеческим показателям. Качественные знания, полученные ею от мэтров гуманитарных наук, преподававших там на тот момент, она и сегодня максимально использует в своей научно-исследовательской и преподавательской работе.

По окончании университета, Аза Мухтаровна Евлоева начинает работать по специальности в сфере среднего образования Республики Ингушетия. По распределению она возвращается в свое родное село и преподает русский язык и литературу, ингушский язык и литературу в средней общеобразовательной школе № 2 с. Галашки.

В общей сложности в различных школах республики молодой филолог учительствовала более десяти лет. Но где бы она ни работала, свои обязанности выполняла с чувством долга и ответственности, за что в коллективе Минобразования пользовалась заслуженным уважением и авторитетом.

Надо сказать, что в своем научном становлении и развитии, а также в литературно-художественном направлении Аза Мухтаровна Евлоева, как, впрочем, и все, кто выбирает такую нелегкую стезю, прошла сложный и тернистый путь, пока не достигла желаемого результата.

«В моем становлении, как ученого-филолога, поэта и педагога, а также в развитии мировоззрения основная роль принадлежит известным в нашей республике, России и за их пределами ученым − докторам филологических наук, профессорам Фирузе Оздоевой и Ибрагиму Дахкильгову, — говорит Аза.- Они в годы моей студенческой жизни и научно-исследовательской деятельности для меня и для всех, кто с ними соприкасался, были всё и вся: кумирами, наставниками, заботливыми родителями. Считаю своим долгом акцентировать внимание на том, что Ибрагим Абдурахманович Дахкильгов внес неоценимый вклад в подготовку и защиту моей диссертационной работы и в мое трудоустройство. Я также благодарна моим преподавателям из ЧИГУ, которые дали мне первую путевку в профессию филолога».

В 2001 году, учитывая ее специализацию, природную склонность и любовь к ингушской и русской словесности, Аза Евлоева была приглашена для дальнейшей работы в НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. И в то же время была принята по совместительству ассистентом кафедры ингушской филологии ИнгГУ. В этот период у нашей героини началась интенсивная творческая жизнь, наполненная изучением и исследованием произведений русской и национальной литературы.

«Я довольна своей судьбой, позволившей мне быть членом высокопрофессиональных коллективов, работающих на ниве гуманитарных наук, − рассказывает Аза. — Сотрудники НИИ им. Чаха

Ахриева и преподавательский состав ИнгГУ изначально приняли меня очень хорошо, и поэтому я быстро освоилась и принялась за работу».

В 2002 году Аза Евлоева поступила в аспирантуру ИнгГУ (руководитель — профессор И. А. Дахкильгов), а после её окончания, в марте 2006 года, она защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологически наук по теме «Ингушская драматургия: национальные истоки, эволюция, жанровая специфика».

Как говорят ученые, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования А. Евлоевой состоит в разработке одной из актуальных проблем современного литературоведения, а именно — в определении национальных истоков и этапов развития ингушской драматургии, а также в изучении жанровой специфики драматургии, ее проблематики и поэтики. При этом результаты исследования могут способствовать дальнейшему изучению национальной драматургии и выявлению некоторых общих закономерностей развития жанров в литературах Северного Кавказа. Также, по мнению ученых-кавказоведов, материалы исследования могут быть использованы при изучении истории и теории ингушской литературы, в частности, при решении проблемы эволюционного развития национальной драматургии, ее истоков, жанровой специфики, художественного своеобразия. А некоторые разделы исследования могут быть даже использованы при разработке спецкурсов и спецсеминаров по истории ингушской драматургии, а также при составлении учебников, учебных пособий и программ по истории ингушской литературы.

Сегодня ученый А. Евлоева активно занимается научной деятельностью: ее научные интересы многогранны. Это и вопросы поэтики ингушской поэзии и прозы, которые нашли отражение в научных статьях, опубликованных в рецензируемых журналах ВАК и РИНЦ, а также драматургия народов Северного Кавказа. Но основная область — это ингушский фольклор и литература.

«Многоплановая работа над диссертацией позволила мне прийти к выводу, что ингушский фольклор — основа народного искусства и драмы, — признается молодой ученый. — Посмотрите сами: выработанные ещё в глубокой древности элементы театрального зрелища обладали своеобразной культурой и позволяли народу выражать свои глубокие переживания. Поэтому изучение народных истоков ингушской драмы, которые своими корнями уходят вглубь веков, дает нам право говорить об их исключительном богатстве».

Аза Евлоева — ученый, системно и целенаправленно работающий над научным исследованием проблем ингушской литературы и фольклора. Ею написано более девяноста научно-исследовательских работ, большая часть из которых озвучена автором в своих докладах на научных конференциях и других литературных форумах. Это темы зарождения, становления и развития ингушского фольклора и литературы во всех ее формах, истории, культуры и быта ингушей. Ее научно-исследовательские работы удостоены высоких профессиональных оценок филологов республик Северного Кавказа, Москвы и Санкт-Петербурга.

К теме драматургии наша героиня вернулась вновь в 2012 году, когда в Нальчике она опубликовала монографию, в которой подробно исследовала проблему зарождения и становления ингушской драматургии. Кроме того Аза Мухтаровна — автор монографических исследований по ингушскому фольклору «Г1алг1ай кицаш» («Ингушские пословицы») и более 15-ти литературных портретов.

Период с 2004 по 2013 год стал для Азы Евлоевой не менее плодотворным. Вместе с творческим коллективом отдела ингушской литературы НИИ гуманитарных наук имени Ч. Э. Ахриева она плодотворно работала над проектом четырехтомного издания на ингушском языке «Х1анзара г1алг1ай литература» («Современная ингушская литература»). Этой научной работе была дана высокая оценка в своих рецензиях народным писателем и драматургом Саидом Чахкиевым и профессором Ибрагимом Дахкильговым.

За период работы в научном институте и университете ею проведена большая работа по сбору и систематизации фольклорного материала ингушского народа, бытовавшего в его среде с далеких исторических времен. Отдельные устные народные сказания вошли в издание, опубликованное на трех (ингушском, русском и английском) языках, под названием «Жемчужины». К сожалению, выпущена эта книга слишком малым тиражом, а потребность в ней, как народной ценности, очень велика. В данное время Аза Евлоева, как признается она сама, продолжает интенсивно заниматься сбором и систематизацией устного народного творчества с исторических времен нашего народа.

Многие ее исследовательские работы по ингушской устной и письменной словесности изданы и служат пособием для студентов, изучающих ингушскую литературу, язык и фольклористику.

Особо хочется отметить, что большое внимание уделяется Евлоевой А. М. в работе со студентами. Она является руководителем Студенческого научного общества (СНО), организовывает научно-практические и читательские конференции, направленные на привитие навыков научно-исследовательской деятельности и нравственно-этического и эстетического воспитания студентов. Также она проводит большую учебно-методическую работу.

Доцент, кандидат филологических наук Евлоева Аза Мухтаровна на высоком методическом уровне читает лекции и ведет занятия по курсам: «Современная ингушская литература», «История родной литературы», «Устное народное творчество ингушей», «Ингушская детская литература», «Методика и техника работы над магистерской диссертацией». К указанным курсам у неё имеются конспекты лекций, составлены рабочие программы, методические указания, рекомендации и пособия к ним, в которых отражены календарные планы, вопросы коллоквиумов, зачетов, экзаменов, тестовых заданий.

Также А. Евлоева проводит практические занятия на бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, где преподаются различные дисциплины по литературе. Она также принимает активное участие в работе научно-практических конференций, проводимых как в ИнгГУ, так и в других вузах России.

Согласно характеристики, данной зав. кафедрой ингушской литературы и фольклора ИнгГУ Мартазановой Х. М., «За время работы в университете Аза Мухтаровна Евлоева показала себя дисциплинированным, профессионально подготовленным специалистом в области ингушской литературы и фольклора. Она систематически работает над повышением квалификации и ежегодно проходит курсы переподготовки. Постоянно проводит воспитательные беседы со студентами на актуальные темы. Принимает активное участие во всех общественных мероприятиях, проводимых университетом. Ни одно мероприятие не обходится без её участия. По характеру Аза Мухтаровна спокойный и уравновешенный человек, в отношениях с коллегами по работе и студенческой молодежью ведет себя дружелюбно, требовательна к себе и окружающим».

Аза Евлоева известна в нашей республике не только как перспективный ученый, педагог и фольклорист, но и как поэтесса. И, говоря сегодня о её поэтическом творчестве, можно констатировать, что в национальном литературоведении она заняла свое особое место. По мнению многих поэтов, писателей и литературных критиков нашей республики (Г. Гагиев, А.-С. Теркакиев, Х. Накостоев), Аза Евлоева является яркой представительницей ингушской поэзии конца ХХ начала ХХI веков.

Первое свое стихотворение под названием «Родник» А. Евлоева опубликовала в университетской многотиражке, что явилось для неё большой радостью. Выход в свет первых стихотворных строк дал девушке стимул для то, чтобы пожизненно связать себя с любимой поэзией. Получилось так, что эти по юношески наивные стихи через много лет были доведены до совершенства, и в 2014 году вошли в сборник стихов под лирическим названием «Са дега ираз» («Счастье моего сердца»). Это издание, по мнению многих читателей и ее коллег-писателей, заслужило высокую оценку.

К примеру, маэстро поэтического слова, известный ингушский поэт Гирихан Гагиев как-то подверг анализу её стихи. Но особое внимание привлекает его предисловие к первому сборнику стихов А. М. Евлоевой «Са дега ираз», в который вошли замечательные стихи, басни, афоризмы и небольшие поэмы, проникнутые любовью к Родине и окружающей природе. Вот как он квалифицирует творческий взгляд поэтессы: «Несмотря на то, что сборник стихов Азы Евлоевой по объему и не велик, но хочется отметить, что по своему стилю он своеобразен и уникален. Сюда вошли стихи, посвященные любимой родине, ее природе, матери, философскому осмыслению человеческой жизни, о назначении поэта и его поэзии. Самое главное, что мысли автора очень значимы и ценны, потому что чисты, как горные реки, потому что берут свое начало из самой народной сути, и одним из достоинств Азы Евлоевой является то, что ее поэзия перекликается с народным фольклором и ей не чужда философская глубина мысли. Уверен, что читатель найдет в творчестве поэтессы достаточно глубокое содержание».

Заниматься созданием поэтических произведений в более серьезной форме Аза Евлоева начала, уже, будучи преподавателем ингушской литературы в ИнгГУ.

«Нужно сказать, что к русской художественной и национальной литературе я приобщилась с ученических лет, где-то с шестого класса, — говорит наша собеседница. — И произошло это благодаря моим мудрым родителям и учителям Галашкинской средней школы. Этот первичный задел стал моим пожизненным родством с художественной, научной и поэтической литературой. Я люблю и до сих пор перечитываю поэтические произведения корифеев классической литературы, а также мастеров ингушской национальной поэзии, из интеллекта и творческого потенциала которых я черпала свои знания в поэзии, научных трудах, и повседневной жизни».

О специфике поэзии и научной деятельности А. М. Евлоевой пишет публицист А-С. Теркакиев: «Вся вдохновенная лирика Азы Евлоевой построена на определении английского поэта и драматурга 18-го века С. Джонсона, который в свое время сказал: „Язык − одежда мыслей“. В богатую смыслом одежду снаряжена каждая строчка стихотворений этой поэтессы, радующих душу и сердце человека, прикоснувшегося к ее прозрачной и чистой, как родниковая вода, поэзии. Посмотрите на стихи, вошедшие в поэтический сборник „Са дега ираз“. Как они ясны и глубоки по мысли, рельефны по композиции. Они заставили национальную критику заговорить о том, что в ингушской поэзии начала XXI века возникло новое дарование».

А. Газгиреева в статье «Счастье моего сердца», опубликованной в 2015 году в университетской газете ИнгГУ пишет о таланте Азы как поэта, фольклориста и ученого: «А. М. Евлоева — ученый, целенаправленно и системно работающий над научным исследованием проблем ингушской литературы и фольклора... В лице ученого, мы получим серьезного поэта, чьи стихи станут весомым вкладом в копилку ингушской поэзии».

Исследователь, председатель Союза писателей Республики Ингушетия Х. А. Накостоев в предисловии к книге «Ингушская лира» пишет, что «...Хотелось бы отметить глубокую лиричность стихов Азы Евлоевой. Анализируя творчество этой поэтессы, приходишь к выводу, что оно займет достойное место в национальной культуре. В литературоведении уже сформировалось положительное мнение о ее творчестве, намечены общие подходы к исследованию поэзии этого автора».

В предисловии книги «Ж1овхьараш», опубликованной на ингушском, русском и английском языках, ингушский ученый М. А. Матиев отметил, что Аза Евлоева оставляет за собой в литературе негромкий, но заметный след. «Показателем популярности ее произведений, с нашей точки зрения, является и тот факт, что некоторые ее произведения переведены на иностранные языки, где объединились традиции ингушской поэзии и современной литературы, — пишет Матиев. — А Евлоева, как мы знаем, пишет одинаково талантливо как на русском, так и на ингушском языках».

Творчество поэтессы Евлоевой отмечено также и в книге «100 писателей Ингушетии», изданной в 2019 году Якубом Патиевым. Её поэтические произведения вошли во многие коллективные сборники: «Великороссь», «Полет свободной мысли», «Поэзия», «Белые журавли» и т. д.

Лучшие стихи Азы Евлоевой «Песня», «Звезды в небесах зажглись» и другие, которые на русский язык перевел поэт И. Ю. Голубничий, вошли в «Антологию современной литературы народов Российской Федерации», опубликованной по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2017 году. В обращении к читателям глава страны пишет: «Сегодня в России немало талантливых авторов, пишущих на своих родных языках. Важно, чтобы их поэтические строки были услышаны, нашли свой путь к сердцам людей других национальностей. Уверен, что „Антология поэзии народов России“, в которой содержатся как оригинальные тексты современных российских поэтов, так и переводы на русский язык, внесет значимый вклад в сохранение и развитие национальных литератур России, будет интересна самому широкому кругу читателей».

В 2015 году Азу Евлоеву приняли в Союз писателей Республики Ингушетия, а затем и в Союз писателей РФ. С этого времени стали активно публиковаться ее поэтические произведения в республиканской печати, звучать по телевидению и радио.

Стихи Азы Евлоевой проникновенны, бередят сердца читателей любой национальности и любого возраста. Поэтесса вырабатывает собственный стиль и достигает художественного мастерства, прежде всего, в пейзажной и философской лирике. Она с большой теплотой пишет о красоте родной природы, радужно рисует картины горного пейзажа.

Критики говорят, что стихи Азы Евлоевой — это особенная художественная композиция, где главную роль играет душевное состояние автора. Родной край, история народа, родители и язык — главные составляющие, без которых, быть может, не состоялось бы творчество поэтессы. Эти слова красной нитью проходят через все ее творчество.

Многое связывает поэтессу с местом, где она родилась и выросла. Родина, ее природа становятся частью ее судьбы. В её стихах одинаково трепетно воспета и снежная зима, и ранняя весна, и знойное лето, но главный предмет ее обожания — это радостный настрой и вера в светлое будущее: поэтесса просит счастья не для себя одной, а для всего народа. Причем читаются эти стихи легко и непринужденно, ибо изложены они простым языком и в доходчивой форме.

Ощущение кровной связи лирической героини с родителями пронизывает многие произведения поэтессы. Стихи А. Евлоевой о матери очень глубоки. Чувство дочерней любви к матери отражено во всех стихотворениях этой тематики, где автор создает прекрасный образ матери.

Не менее значимую роль отводит автор и образу отца, который представлен у неё в стихотворении «Гора». Поэтесса проводит тонкую параллель между образами горы и отца. Гора, как мы знаем, выступает как символ силы, стойкости и гордости. И дочь сравнивает своего отца с горой и говорит: «Стоит отец, его возвышен лик, Сияньем гордым светит взор орлиный. Он, как гора, прекрасен и велик, Недосягаем, как её вершина!»

Среди всего многообразия тематики поэзии Азы Евлоевой, безусловно, встречается и тема любви. После знакомства с её лирикой, невольно у читателя может возникнуть мысль, что по настоящему любить — это умение дано не всем живущим на земле. Вот настолько стихи поэтессы о любви полны душевной теплоты, в них выражено очень глубокое, нравственно чистое, облагораживающее чувство человека.

Безусловно, в последние годы ее творчество становится более многообразным, все чаще она пишет стихотворения, проникнутые философскими размышлениями о жизни. Наиболее ярко эта тема раскрывается в стихотворении «Годы». В нем переплетаются религиозные и философские мысли. Автор поднимает в нем также тему быстротечности времени, сожалеет о том, что жизнь утекает, не позволяя насладиться ею. Но в то же время она понимает, что жизнь ее могла бы быть гораздо хуже. Она осознает милость Всевышнего по отношению к ней и ко всему живому.

Надо сказать, что по большому счету, тема философского осмысления человеческой жизни присутствует во всех её произведениях. Короткие лирические стихи и басни, афоризмы, имеющие фольклорную основу, принесли А. Евлоевой популярность и любовь читателей. Лаконичность и ясность мысли — вот основа манеры письма автора.

В целом, как говорят читатели, поэзия А. М. Евлоевой пробуждает в людях патриотические чувства, учит ценить красоту родной природы, прививает чувство безмерной любви к отчему краю. В своих произведениях поэтесса пытается донести до нас не только любовь к Аллаху, отцу и матери, но и ко всему живому на Земле. При этом, внутренний мир поэтессы противоречив, автор указывает на то, что весь мир состоит из противоречий, радости и беды, счастья и огорчений, потерь и находок, и так далее.

В общем, получается так, что художественный мир А. М. Евлоевой слагается из множества взаимосвязанных между собой важных понятий, которые способны убедить нас в том, что автор находит гармоничное созвучие с представлениями о мире, о жизни, о себе.

В данное время Аза Мухтаровна вкладывает свой интеллектуальный потенциал в реализацию и совершенствование своей научной, педагогической и исследовательской деятельности совместно с коллегами из научного храма Ингушетии и государственного университета.

Аза Евлоева — кандидат филологических наук, доцент кафедры ингушского языка и литературы Ингушского госуниверситета, старший научный сотрудник отдела литературы и фольклора ИнгНИИ имени Чаха Ахриева, котируется как высококвалифицированный специалист — ученый в области ингушского языка, фольклора и литературы. Ее многолетняя научная, преподавательская и общественная деятельность в разные периоды отмечена грамотами и поощрениями различных ведомств нашей республики.

А в творческом портфеле Азы Евлоевой имеется большое число очень добротных, значимых по содержанию и актуальных по времени стихотворений, которые ждут своего часа увидеть свет.

Ко всему сказанному хочется добавить, что с первых минут общения с Азой Мухтаровной становится понятно, что она обладает особой харизмой и умением располагать к себе людей. Всё это проявляется в её отношениях к окружающему миру и людям, с которыми она строит свое настоящее, планирует будущее и не забывает прошлое.

В заключение хочется поздравить Азу Мухтаровну Евлоеву с днем рождения, который она отмечает 29 июня, и пожелать ей и её близким кавказского долголетия, здоровья, счастья, добра и творческих успехов.