«А ты такой холодный»: премьера комедийного сериала «Отмороженные» состоится 2 ноября

0

Видеосервисы Wink и more. tv представили тизер нового 17-серийного проекта «Отмороженные» (18+) со Светланой Ивановой («Тест на беременность», «Триггер»), Яном Цапником («Метод», «Триггер») и Владом Коноплевым («Король и шут», «Восьмидесятые») в главных ролях. Премьера состоится 2 ноября 2023 года.

Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Производством сериала занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии НМГ Студии и поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

Четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей возлюбленной. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

Тизер: https://www. youtube. com/watch? v=0s03wUDnhsI

"‎Моя роль мне показалась забавной и необычной, и мне было действительно интересно попробовать себя в этом образе, потому что ничего подобного я еще не играла. Я очень люблю работать с компанией Legio Felix, мне комфортно с ними, а когда работаешь со своими, то это всегда удовольствие. Кроме того, когда я узнала, что в сериале снимаются мои студентки из мастерской ГИТИСа, я подумала, что лучше учителю быть рядом, тем более что у многих это первый киношный опыт"‎, — актриса Нонна Гришаева.

Кадры со съемок: https://disk. yandex. ru/d/3p0×6JXA1emBTg

Реклама | ПАО Ростелеком | 2Vtzqwgkyu5

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Осенняя призывная кампания в Ингушетии проходит в штатном режиме
В Ингушетии ищут виновного в порче сельхозземель соседней республики на 2,16 млрд рублей
Второй корпус Дома ветеранов в Ингушетии откроют в начале декабря 2023 года
В Малгобеке завершён ремонт улицы Партизанская
В Открытом первенстве по художественной гимнастике в Ингушетии приняли участие 23 города России
Министр Минприроды Ингушетии принимает участие в российском экологическом форуме
Ингушские гармонистки представили республику на фестивале «Звучит гармонь над Приэльбрусьем»
В парламенте Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информпространстве
В селе Экажево Ингушетии в скором времени откроется умная спортивная площадка
В Ингушетии стартовали тренинги для преподавателей
Двум жителям Ингушетии грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт героина и рецептурных лекарств

Главное

Яндекс.Метрика

 