В чем эта позиция может заключаться? Прежде всего — в беспрекословном обеспечении упомянутой продовольственной безопасности страны и всесторонней поддержке аграрного сектора страны. Ибо Запад уже полностью использовал все свои санкционные ресурсы по лишению нас всевозможных технологий, не подумав, кстати, что разрыв глобальных торговых цепочек аукнется им на его продовольственном рынке.

Эту «ахиллесову пяту» Запада заметили и в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии, направив правительству республики ряд предложений по улучшению

продовольственного обеспечения на местах. Их в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» озвучил руководитель ведомства Батыр Точиев.

— С началом военной операции по денацификации и демилитаризации Украины экономическая ситуация в стране сильно изменилась, — рассказал собеседник. — Сегодня мы живем в эпоху событий, которые касаются каждого. И теперь нам всем, и региону в частности, нужно думать над тем, как сохранить то, что у нас есть и, по возможности, приумножить. Первый и самый главный упор необходимо сделать на поддержке земледелия, сельского хозяйства.

Тщательно рассмотрев сложившуюся ситуацию, Ингушское УФАС России предложило региональному правительству предпринять некоторые шаги по улучшению продовольственного обеспечения. Перечислю их по пунктам.

1. Необходимо провести ревизию земель сельхозназначения. Иными словами, нужно узнать, что у нас есть в наличии на сегодняшний день и каким образом максимально можно использовать имеющиеся ресурсы.

2. В случае нарушения договорных обязательств надо принять меры по возврату земельных участков в казну. От приевшегося понятия «взял в аренду землю у государства на 49 лет, пока только готовлюсь возделывать» нужно избавиться. Если в течение нескольких лет арендованный участок продолжает бесхозно простаивать, необходимо дать шанс тому, кто действительно в нем заинтересован.

3. Необходимо подготовить и реализовать программу по первичной обработке сельхозпродукции, производимой на территории республики. Что это значит? Возьмем, к примеру, подсолнух. Будет лучше, если мы будем производить масло, а не продавать подсолнух. Согласитесь: продавать подсолнечное масло намного прибыльнее, чем семена подсолнуха. Это и есть первичная обработка, которая в разы повысит стоимость продукта.

4. Необходимо компенсировать сельхозпроизводителям расходы, связанные с производством сельхозпродукции. Если мы хотим видеть результаты возделывания земель, нужно дать послабления в нынешних условиях.

5. Надо субсидировать расходы на ЖКХ добросовестным хозсубъектам, не имеющим задолженности перед бюджетом. Скажем, честным налогоплательщикам из числа крупных компаний. Скоро эта помощь принесет свои плоды, и это вклад в будущее.

6. Ну и самое главное — нужно уделять больше времени себе, своему здоровью и своим близким. Время и эмоции — это дефляционные активы, которые будут дорожать с каждым днём для вашей жизни.

Что ж, хочется надеяться, что упомянутые предложения будут услышаны адресатом.