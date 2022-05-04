По окончании училища в 1941 году ему присвоили воинское звание «лейтенант» и назначили командиром взвода 279-го мотострелкового полка Киевского особого военного округа. О мужестве и героизме Батырбека Льянова в первых тяжелых боях можно судить по письму, которое пришло от командира полка.

В нем говорилось: «Уважаемый Мухтар Биботович и уважаемая Губати Гинардкиевна. Ваш сын в августе месяце по приказу командования со своим подразделением выполнил операции против до зубов вооруженного и численно превосходящего врага, разгромил штаб немецкой части, захватил ценные документы для нашей армии, оставив на поле более 200 человек убитыми и ранеными немецких солдат, уничтожил три танка, четыре автомашины с боеприпасами и захватил 13 пленных».

Еще одно свидетельство: спустя годы п подвиге Льянова рассказал полковник в отставке Л. Голайко из Киева. На Украине шли ожесточенные бои, 6-я и 12-я армии Киевского особого военного округа были в кольце врага. Разведка донесла, что генералы в плену.

Надо было выручать товарищей. «Вызвался молодой лейтенант, командир взвода разведки 58-й горно-стрелковой дивизии Батырбек Мухтарович Льянов. У него мгновенно созрел план: переодеть отважных разведчиков в немецкую форму и на трофейных танках и бронемашинах под видом подразделения войск СС войти в Первомайск, где к тому времени находились солдаты охранного полка «Викинг». На передней машине рядом с лейтенантом Льяновым сидел Генрих Унгер — бывший учитель немецкого языка. Колонна из семи немецких машин под командованием лейтенанта Льянова спокойно вошла в город.

Из 50 бойцов осталось лишь 3 человека. Среди погибших оказался и Льянов Батырбек Мухтарович.

Память о нем навсегда останется с народом.

Гл. научный сотрудник музея краеведения имени Тугана Мальсагова П. Албагачиева