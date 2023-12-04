Уход за жирной кожей лица: 4 этапа + обзор косметических средств

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП КОЖИ?

Оценка состояния лица через полчаса после утреннего умывания поможет определить тип кожи:

1. Визуально — блестящие участки свидетельствуют об избыточном выделении жира.

2. С помощью салфетки, которую прикладывают к различным зонам. Ярко выраженный сальный след говорит о том, что кожа жирная, едва заметный — нормальный тип кожи, отсутствие следов говорит о сухом типе лица. Комбинированный тип сочетает жирную Т-зону с нормальными или сухими участками на висках, подбородке, щеках.

Чрезмерный сальный секрет способствует:

● расширению пор;

● появлению акне и комедонов;

● маслянистому блеску лица.

ПОЧЕМУ КОЖА СТАНОВИТСЯ ЖИРНОЙ?

На состояние эпидермиса влияет комплекс факторов:

● наследственность;

● гормональный фон: у подростков и во время беременности, климакса может наблюдаться гормональная перестройка, которая сдвигает баланс;

● образ жизни и питание: негативно отражается жирная и богатая углеводами пища в сочетании с низкой двигательной активностью;

● патология внутренних органов;

● плохая экологическая обстановка;

● недостаточная гигиена;

● сезонные колебания погоды.

КАК ГРАМОТНО УХАЖИВАТЬ ЗА ЖИРНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ ЛИЦА?

Есть золотые правила ухода за жирной кожей лица, которые помогают поддержать и продлить молодость и сохранить свежий цвет лица:

Очищение — деликатное удаление остатков макияжа, пота, пыли. Раз в неделю следует проводить эксфолиацию (глубокое очищение) эпидермиса с помощью пилингов, скрабов для ошелушивания отмерших клеток.

Тонизирование для восстановления нормального рН, что позволяет наиболее полно использовать формулу крема для его проникновения вглубь дермы.

Увлажнение — создает условия для защиты лица от раннего старения.

Питание для поддержания тонуса.

Внимание! Ни в коем случае нельзя протирать жирные зоны спиртовыми тониками. Это приводит к обезвоживанию и раздражению кожи. Необходимо уделять внимание правильному увлажнению эпидермиса.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА EFFACLAR ОТ LA ROCHE-POSAY ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ ЛИЦА

Для утренне-вечернего очищения лица рекомендуется средство Effaclar H ISO-BIOME, которое обеспечивает ультрауспокаивающий уход, активирует регенерацию кожи, снимает дискомфорт от пересушивания после средств для борьбы с акне. Сокращает несовершенства и черные точки. Легкая текстура улучшает эффект формулы. Данное средство подходит для зоны вокруг глаз, не оказывает раздражающий эффект на слизистые.

Чтобы сгладить устойчивые несовершенства, результаты постакне, нивелировать эффект расширенных пор, выровнять микрорельеф кожи рекомендуется ультраконцентрированная сыворотка Effaclar. В ее формуле содержится интенсивный состав: смесь силициловой и гликолевой кислот, липо-гидрокси-кислот, оптимально эффективный против дефектов эпидермиса. Успокаивающе действуют ниацинамид и термальная вода, входящие в состав сыворотки. Клинически доказана эффективность препарата на коже с возрастными изменениями, склонной к акне.

Для регулярного мягкого очищения создан микроотшелушивающий гель Effaclar. Способствует удалению отмерших клеток эпидермиса без трения, не содержит скрабирующих частиц в составе. Рекомендуется даже для проблемной кожи, эффективен против повторного проявления несовершенств. В состав входит комплекс: салициловая кислота и липо-гидрокси-кислота и цинк. Не содержит спирт.

К средствам для жирной кожи лица относится Effaclar duo(+) — корректирующий крем-гель для проблемной кожи, который корректирует рельеф и улучшает цвет кожи. Это средство для успешной профилактики и срочной помощи при появлении камедонов, акне, несовершенств. Активный компонент Aqua Posae Filiformis в составе геля регулирует состояние микробиом, сохраняя полезные бактерии. Церамид Прокерад предупреждает появление красных и темных пятен.

МЕТОДЫ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОСМЕТОЛОГИИ

Грамотный уход за жирной кожей лица после 30 обеспечит косметолог без риска травмирования кожи. Он подберет индивидуальные средства, назначит процедуры, нивелирующие сдвиги баланса в эпидермисе.

При обращении к косметологу, врач осматривает кожу лица и уточняет наличие хронических заболеваний, прием лекарственных препаратов, образ питания и образ жизни. Только после этого специалист подбирает оптимальную методику для коррекции проблем.

Процедуры, которые помогают решить эти задачи

1. Мануальная или аппаратная чистка лица.

2. Пилинг.

3. Программы ухода за проблемной кожей, специальный подбор косметики.

4. Мезотерапия и биорепарация (биоревитализация) в сочетании с аппаратными методиками.

5. Брашинг, ультразвуковой пилинг, озонотерапия, карбокситерапия, дарсонвализация, фракционное радиочастотное воздействие, лазерные методики.

Уход за жирной кожей лица можно производить в домашних условиях и с помощью косметолога в специализированной клинике. Однако при ярко выраженных проблемах акне и раздражении требуется консультация врача.

АО «Л’Ореаль», ИНН 7726059896, ОГРН 1027700054986

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