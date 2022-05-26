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Уважаемые предприниматели и члены предпринимательского сообщества республики!

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Хаматханов Мурат

26 мая мы отмечаем День российского предпринимательства! Коллектив аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия поздравляет Вас с Вашим профессиональным праздником.

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело, найти и прочно занять свое место в экономике республики.

Воплощать в жизнь новые идеи и проекты — это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.

Вы занимаетесь по-настоящему важной и нужной работой, продолжая лучшие традиции нашего предпринимательства.

В прежние времена мало было энтузиастов, желающих взять на себя ответственность за ведение собственного дела, да и отношение государства не способствовало этому.

Сегодня в нашем регионе созданы все условия для создания и развития собственного дела. У нас появились крупные предприятия, которые дали значительное количество рабочих мест, поставляют продукцию не только на рынки Республики Ингушетия, но и в другие регионы и занимаются благотворительностью. Флагманами экономики республики стали такие предприятия как: «Сад гигант», «Агрокомплекс Сунжа», «Птицекомплекс Южный», «АТМ», ООО «РИАК», ЛПК «Мужичи», КФХ «Кодзоев Исропил», ООО «Мебель-Горизонт», Торговый центр «Корона», ООО «Парадиз-М» и многие, многие другие.

От всей души желаю Вам стабильных доходов и приветливых клиентов, чтоб никогда не иссякла ваша предпринимательская активность, а встречи с контролирующими органами проходили только в рамках консультаций.

Крепкого здоровья вам, стальных нервов, терпения и всего самого наилучшего.

Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес — стабильным и процветающим!

С уважением,Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия М. Д. Хаматханов

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