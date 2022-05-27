Уйти в облака за полцены или как государство поддерживает предпринимателей Ингушетии

В этой статье расскажем о том, как понять подходит ли ваша компания под условия получения субсидии, что можно автоматизировать, в чем плюсы работы в облаке, как и где можно протестировать сервис и приобрести.

Подходит ли ваша компания под субсидирование

Скидка представляется только компаниям, состоящим в специальном реестре МСП. Проверить, входит ли ваша компания в реестр, а также подать заявку на включение можно на сайте RSMP. nalog. ru.

Что можно автоматизировать в рамках программы

Для начала напомним, что необходимое условие работы в программах — это наличие интернета.

В состав продуктов, подлежащих субсидированию, входят программные продукты для управления малым бизнесом, в том числе и с учетом особенностей некоторых отраслей.

Обычно компании в первую очередь автоматизируют только бухгалтерский и налоговый учет, при этом не видят возможности, которые могут получить за счет автоматизации, например, бизнес-процессов.

Благодаря поддержке государства у предприятий МСП появился шанс повысить управляемость своего бизнеса в производстве, торговле, сфере услуг и других областях с помощью программ «1С» на льготных условиях.

Автоматизировать можно следующие бизнес-процессы: продажи (опт, розница, интернет-продажи), закупки, складской учет, производство, финансы, зарплата, анализ состояния компании, отчетность, документооборот и взаимоотношения с клиентами. Таким образом у предпринимателя появляется возможность видеть аналитику и влиять на рост производительности труда, сокращение издержек и снижение себестоимости, повышения качества работы с клиентами и много других возможностей, влияющих на рост эффективности бизнеса.

Важно отметить, что программы «1С: Предприятие» можно настраивать под бизнес-процессы любого, даже самого малого бизнеса, в том числе при работе в облаке, и функционал программы будет расти вместе с ростом бизнеса.

Из 37 наименований программных продуктов «1С» вы точно найдете, что подойдет именно для вашей компании.

Функционал облачных программ обладает теми же возможностями, что и коробочные версии всем известных учетных программ.

Если вы уже работаете с программами «1С» и являетесь компанией-субъектом малого или среднего предпринимательства, вы также можете перейти на работу в облачной версии «1С» по льготной цене или докупить другие решения.

В чем выгода использования облачных решений?

В отличие от коробочных решений, данные хранятся не на жестком диске вашего компьютера, а на защищенном сервере, при этом возможности программы те же. Выгода компаний — это экономия на ИТ-инфраструктуре, дорогих серверах и их обслуживании. При сегодняшних ценах на технику этот плюс становится еще существеннее.

Пользователи программ в облаке также выигрывают в том, что экономят время на установке, резервном копировании и обновлениях программы, эта задача выполняется автоматически или по запросу специалистами фирмы производителя. Не нужно отслеживать обновления или ждать специалиста, помнить про необходимость сохранить копию базы.

Актуальной также является возможность работать в любом месте с любого устройства, в том числе на смартфоне через браузер. Это дает как свободу и мобильность руководителю, так и безопасность сотрудников, когда нет возможности работать в офисе.

Что касается безопасности, то важно, что сервера на которых хранятся данных — Российские, защищенные шифрованием и проверенные временем. Также преимуществом хранения баз на сервере «1С» — это сохранность базы в случае поломки, кражи или изъятия компьютера.

И это еще не все преимущества работы через интернет.

Как получить скидку и начать работать в сервисе

Перейдем к главному, если вы приняли решение работать в облаке и вам повезло, вы сможете получить скидку в 50%, то самый простой шаг, это обратиться к партнерам дистрибьютора «1С-ГЭНДАЛЬФ» в республике Ингушетия.

Специалисты помогут вам определить подходите ли вы под льготы и подберут нужный продукт. Важным является то, что вы сможете убедиться в возможностях программ в течение 30 дней бесплатно и уже с полной уверенностью перейти на работу в современном и надежном сервисе.

Выбирайте для себя самое лучшее.