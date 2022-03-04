— Основными направлениями нашей деятельности по-прежнему являются антимонопольное законодательство, государственный заказ и реклама, — сказал Точиев, начиная диалог. — Нарушения, зафиксированные в этих направлениях, и ответственность за них заключены в Кодексе об административных правонарушениях. Итогом рассмотренных здесь дел, как известно, является вынесение административного штрафа.

Подводя итоги 2021 года, Точиев особое внимание уделил соблюдению антимонопольного законодательства.

— Прежде всего хочу озвучить виды антимонопольных отношений, которые относятся к антимонопольному законодательству, — сказал он. — Это пассажирские перевозки, электроэнергетика, выделение земельных участков, продажа госимущества, создание унитарных предприятий и т. д. Нашим управлением в прошлом году было возбуждено 15 дел о нарушении антимонопольного законодательства. По 14 делам ответчики были признаны нарушившими требования антимонопольного законодательства, выдано 6 предписаний, из которых 4 исполнено в установленный срок, 2 предписания находятся на стадии исполнения. Выдано также 9 предупреждений. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается тенденция к снижению нарушений антимонопольного законодательства.

Конечно, затронули на пресс-конференции и тему, связанную с резонансным делом, когда в прошлом году Ингушским УФАС России был раскрыт самый крупный сговор на торгах в истории нашей страны.

— По итогам рассмотрения этого дела, комиссия Ингушского УФАС России выявила наличие в действиях трех хозяйствующих субъектов, а также двух индивидуальных предпринимателей картельного сговора при участии в 7000 закупках на общую сумму около 9 млрд рублей, — напомнил он. — В результате неправомерных действий участников картеля, охвативших всю страну, тысячи государственных контрактов были заключены по максимальным ценам при наличии возможности для их снижения. О масштабах аферы свидетельствует тот факт, что наше расследование длилось почти 2 года, было проанализировано более 160 тысяч файлов, анализ рынка составлен на 3256 листах, решение о нарушении написано на 1039 листах, а само дело состоит из 20 томов.

Точиев заметил, что основные нарушения, допускаемые организаторами торгов, связаны с размещением информации об участии в торгах в некорректной форме или в форме, препятствующей нормальному восприятию лицами, отсутствием итогового протокола торгов и параметров реализуемого имущества. По части антимонопольного законодательства в прошлом году было вынесено 66 постановлений о наложении административного штрафа на сумму около 21 млн рублей.

Упоминалась в ходе общения и тема, связанная с реализацией закона «О рекламе».

— В 2021 году Ингушским УФАС России было возбуждено и рассмотрено 11 дел по признакам его нарушения, нами выдано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений, — сообщил главный антимонопольщик Ингушетии. — В основном, закон о рекламе на территории республики нарушают в части несоблюдения требований к рекламе лекарственных препаратов, медицинских услуг, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий. Все перечисленное должно сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, привлечением внимания людей к необходимости ознакомления с инструкцией по применению, получению консультации специалистов. Кроме того, отмечу, что жители региона не любят жаловаться на назойливую рекламу, для них проще промолчать. А зря. Но это не значит, что у нас в этом направлении мало работы: нарушения мы выявляем в ходе проверок — плановых и внеплановых. По результатам рассмотрения дел здесь на нарушителей наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Рассказал Точиев и о самой объемной части в деятельности антимонопольщиков, связанной с реализацией федерального закона № 44 «О контрактной системе».

— В этой части нашей работы к нам поступает больше всего жалоб, — сказал он. — Вместе с тем отмечу, что обделенные поставщики и другие участники торгов умело защищают свои права, что нас очень радует. В ходе осуществления государственного контроля в сфере государственного заказа, Ингушским УФАС России рассмотрено 227 жалоб на действия заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. По результатам рассмотрения, в 140 жалобах выявлено более 300 нарушений. За указанный период в Ингушское УФАС России поступило 6 обращений заказчиков о включении сведений о хозяйствующих субъектах в Реестр недобросовестных поставщиков. В него попадают недобросовестные поставщики, которые, выиграв аукцион, отказываются поставлять оговоренные услуги или товар, тем самым срывая сроки поставок. Наказанием таким горе-поставщикам и служит включение в РНП, который лишает их возможности заниматься деятельностью на 2 года. Это большой урон для их репутации и, конечно же, влечет материальные издержки. В отношении должностных лиц заказчиков и членов конкурсных, аукционных, котировочных комиссий было возбуждено 369 дел об административном правонарушении. Общая сумма наложенного штрафа по ФЗ № 44 составила 3 млн 819 тыс. рублей.

Рассказал собеседник и о сути так называемой «дорожной карты», подписанной в конце 2021 года Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

— Безусловно, прошлый год стал для нашего управления знаковым, — отметил он. — Прежде всего, тем обстоятельством, что Ингушским УФАС России совместно с Министерством экономического развития была проведена работа по разработке и согласованию «дорожной карты» развития конкуренции на территории Ингушетии, подписанной Главой республики. Она определяет основные направления деятельности органов исполнительной власти Республики Ингушетия на плановый четырехлетний период и включает показатели развития конкуренции на 36 ключевых региональных товарных рынках. Мероприятия, заключенные в карте, направлены на устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров в предпринимательстве, оптимизацию процедур государственных закупок. Исполнение «дорожной карты» будет способствовать развитию конкурентной среды на товарных рынках и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Ингушетия.

Подводя итог работы по всем направлениям, руководитель Ингушского УФАС России подчеркнул, что в 2021 году общая сумма взысканного штрафа по всем законодательствам составила 4 млн 320 тыс. рублей.

По словам Точиева, для достижения положительных результатов в приоритетных направлениях необходима системная работа.

— Организуя свои мероприятия, мы преследуем цели информирования и оказания методической помощи органам публичной власти Республики Ингушетия, а также координации действий органов власти и оказания методической помощи представителям бизнес-сообщества, — проинформировал он. — Так, в 2021 году Ингушским УФАС России проведено 4 публичных обсуждения (2 очных и 2 заочного формата), 4 совещания практического характера с органами власти, проведены заседания рабочих групп по регулированию цен на ГСМ, по реорганизации ГУП и МУП, семинар-совещание территориальных органов власти ФАС России в ЮФО и СКФО с участием Главы Республики Ингушетия и заместителя руководителя ФАС России, совещание в правительстве Ингушетии по теме «Национальный план развития конкуренции», совещание по теме «Применение 44-ФЗ», под эгидой администрации Главы РИ. Кроме того, правительством республики и Ингушским УФАС России утвержден план мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии между ФАС России и Республикой Ингушетия на 2021-2022 годы.

В ходе диалога Точиев выразил сожаление по поводу наличия «кадрового голода» в сфере госзаказа.

— Мы неоднократно говорили на всех площадках: нужно поднимать уровень профессионализма уполномоченных лиц, — посетовал он. — Специально для этих целей мы заключили с Ингушским государственным университетом соглашение, согласно которому студенты профильных направлений могут пройти у нас практику и стажировку. Мы готовы и рады делиться опытом, было бы кому передавать. Молодые кадры показывают себя с лучшей стороны. К примеру, некоторые из них по рекомендательному письму уже трудоустроились. В 2021 году в целях повышения уровня знаний студентов вуза и ссузов республики Ингушским УФАС России проведено 10 лекций со студентами юридического и экономического факультетов. Около 30 студентов прошли практику и стажировку в стенах нашего управления в 2021 году. На сегодняшний день у нас продолжается стажировка трех студентов. Уверен, что потихоньку, не мытьем, так катаньем мы исправим эту ситуацию.