Так, согласно информации, к Уполномоченному по правам человека в республике обращаются со следующими жалобами: о нарушении права на жилище и достойные условия проживания; о нарушении права на социальное обеспечение; о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь; о нарушении трудового права; о нарушениях прав граждан сотрудниками правоохранительных органов; о нарушениях прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы заявителей на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и государственных служащих при условии, что заявители ранее обжаловали их в судебном или административном порядке, но не согласны с решениями, принятыми по их жалобам. Он принимает к рассмотрению жалобы от граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Ингушетия, и рассматривает жалобы на решения, действие или бездействие госорганов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений и их должностных лиц.

Как сообщили газете «Ингушетия» в аппарате УПЧ, жалобу можно подать лично, либо через законного представителя или представителя по доверенности. Принимаются коллективные жалобы. При этом необходимо указать список всех лиц, которых необходимо проинформировать о принятом решении и их адреса.

Отмечается, что жалоба должна быть написана разборчивым почерком или напечатана. Помимо ФИО в ней нужно указать данные о месте жительства, пребывания или работы/учебы, дату. К жалобе необходимо приложить все необходимые копии документов, подтверждающих нарушение прав. Жалоба подается в течение одного года с момента нарушения права или с момента, когда заявителю стало известно о нарушении права. Анонимные жалобы не рассматриваются.

Сообщается, что направить жалобу можно следующими способами:

по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 11;

по электронной почте: upch_ing@mail. ru (с последующим направлением оригинала жалобы по почте).

Также можно обратиться по телефону горячей линии: +7(963) 172-42-70.